Tra polemiche e accuse di favoritismi, la compagnia britannica Anglo American ha venduto le sue miniere di nichel in Brasile alla cinese Mmg, controllata della statale China Minmetals, per 500 milioni di dollari.

Materia prima strategica per batterie, auto elettriche e acciaio inox

L’operazione riguarda i complessi di Barro Alto e Codemin, nello Stato di Goiás, e quelli in Pará e Mato Grosso. Con l’acquisto, Pechino controllerà circa il 60% della produzione brasiliana di nichel, materia prima strategica per batterie, auto elettriche e acciaio inox.

Il caso – racconta il portale Brasil 360 – ha suscitato diverse reazioni in Brasile e all’estero. L’Incra, ente federale per la riforma agraria, indaga se la cessione violi le restrizioni previste nel Paese per l’acquisto di terre rurali da parte di stranieri, sollevando timori per la sovranità nazionale.

Un’ulteriore fronte di polemiche è stato aperto dalla turca Corex Holding, che accusa di aver visto la sua offerta di acquisto per 900 milioni di dollari respinta senza motivo. La società ha presentato ricorsi al Cade, l’antitrust brasiliano, e alla Commissione europea, denunciando il rischio di concentrazione di mercato e di eccessivo potere cinese sul settore.

La vicenda ha causato ripercussioni anche negli Stati Uniti, dove l’Istituto Americano del Ferro e dell’Acciaio ha chiesto al governo di Donald Trump di intervenire presso Brasilia. L’intesa rafforzerebbe la dipendenza globale dalla Cina per i minerali critici.