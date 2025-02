Il presidente degli USA Donald Trump ha aperto la Guerra dei dazi usando una legge sulle sanzioni di emergenza per giustificare la punizione di tariffe del 25% sulle importazioni canadesi e messicane e un dazio extra del 10% sui prodotti cinesi per frenare il fentanyl e l’immigrazione illegale negli Stati Uniti.

Gli esperti di commercio e diritto hanno affermato che l’International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) del 1977 non è stato testato per l’imposizione di tariffe sulle importazioni e che l’azione di Trump probabilmente incontrerà presto ricorsi in tribunale che potrebbero creare importanti precedenti.

Gli investitori si stanno preparando all’imminente impatto sugli utili aziendali statunitensi e alla pressione sull’inflazione ma i mercati che non hanno ancora pienamente considerato i rischi derivanti da imposte più elevate sulle importazioni estere.

L’ordine esecutivo del presidente impone una tariffa del 25% sulle merci provenienti da Messico e Canada che entrano nel Paese e del 10% sulle importazioni dalla Cina; la Casa Bianca ha descritto questi “piani provvisori” per l’entrata in vigore di martedì alle 12:01 ET.

Trump promette ritorsioni

Venerdì, Trump ha detto che i tre paesi non avrebbero potuto fare nulla per prevenire le tariffe, sebbene abbia sollevato la prospettiva di esentare il petrolio dal Canada. Le tariffe includono un’imposta del 10% su tutte le forniture energetiche canadesi importate dagli Stati Uniti.

“Penso che i mercati reagiranno a questo”, ha detto Mark Malek, Chief Investment Officer di Siebert Financial a New York. “Finora il mercato è stato davvero dalla parte di Trump, ma le cose potrebbero cambiare e il mercato potrebbe sfidarlo per la prima volta”.

Mentre sabato pomeriggio trapelano voci sui dettagli, alcuni investitori si aggrappano ancora alla speranza che il processo possa essere solo una politica del rischio calcolato da parte della Casa Bianca e che, finché i dazi non inizieranno a essere imposti agli importatori, il presidente avrà la possibilità di fare marcia indietro sul suo piano.

“Con qualsiasi ritardo nell’attuazione, alcuni penseranno che si tratti ancora di una manovra negoziale”, ha affermato Rick Meckler, partner di Cherry Lane Investments, un ufficio di investimento per famiglie con sede a New Vernon, nel New Jersey.

Dopo il suo insediamento, Trump ha fissato per sabato la scadenza per l’imposizione di tariffe, a meno che Messico e Canada non intervengano per fermare i flussi di immigrati clandestini e del mortale oppioide fentanyl negli Stati Uniti.

In precedenza, gli strateghi di Barclays avevano stimato che i dazi avrebbero potuto comportare un calo del 2,8% degli utili delle società dell’indice S&P 500, comprese le ricadute previste delle misure di ritorsione da parte dei paesi presi di mira.

L’ordine esecutivo include una disposizione che consente a Trump di aumentare l’entità e la portata dei dazi qualora i paesi interessati cerchino di reagire.

Gli economisti di Goldman Sachs hanno stimato che l’imposizione di dazi generalizzati su Canada e Messico comporterebbe un aumento dello 0,7% dell’inflazione e un calo dello 0,4% del prodotto interno lordo.

La Fed aspetta il peggio

Il potenziale di far salire i prezzi al consumo è un’area particolarmente delicata per gli investitori, che temono che una ripresa dell’inflazione possa indurre la Federal Reserve a interrompere il taglio dei tassi di interesse. La banca centrale statunitense la scorsa settimana ha sospeso il suo ciclo di tagli dei tassi, mentre il presidente della Fed Jerome Powell ha affermato che i funzionari stavano “aspettando di vedere quali politiche saranno attuate” con il nuovo presidente.

Gli investitori si aspettano ampiamente una sorta di svendita di azioni e altri asset ad alto rischio quando i mercati riapriranno lunedì. Gene Goldman, chief investment officer di Cetera Financial Group, ha affermato che la combinazione di valutazioni elevate, l’impatto delle tariffe sull’inflazione e gli effetti sulla politica della Federal Reserve contribuiranno ai cali.

Con l’S&P 500 vicino ai massimi storici, l’indice potrebbe muoversi del 3%-5% in entrambe le direzioni nel breve termine, hanno affermato gli strateghi di Evercore ISI in una nota.

“Questo è uno di quei grandi eventi geopolitici che non puoi prevedere”, ha detto Colin Graham, responsabile delle strategie multi-asset di Robeco a Londra, prima degli sviluppi di sabato. “Accadono e basta e devi capire dopo cosa farai”.