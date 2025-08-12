Donald Trump ha annunciato che Volodymyr Zelensky non parteciperà al vertice di venerdì in Alaska con Vladimir Putin. Il presidente USA ha ribadito che, per arrivare alla pace, Kiev dovrà accettare uno “scambio di territori” con la Russia, criticando il rifiuto del leader ucraino. “Potrebbero esserci concessioni, nessuno sarà contento, ma se qualcuno può farlo è Trump”, ha dichiarato il segretario alla Difesa Pete Hegseth. Zelensky ha replicato che “le concessioni non convincono un assassino” e ha chiesto ai partner di aumentare la pressione su Mosca. Trump ha confermato di voler discutere direttamente con Putin, riservandosi di informare successivamente europei, NATO e Kiev sugli eventuali termini di un accordo. Ha inoltre elogiato la disponibilità del leader russo a recarsi negli Stati Uniti, lasciando aperta la possibilità di un futuro allentamento delle sanzioni.

I leader dell’UE, in una dichiarazione congiunta, hanno invece riaffermato che una pace duratura deve rispettare sovranità e integrità territoriale dell’Ucraina: “Una pace giusta e duratura che porti stabilità e sicurezza deve rispettare il diritto internazionale, compresi i principi di indipendenza, sovranità, integrità territoriale e l’inviolabilità dei confini internazionali. Il percorso verso la pace in Ucraina non può essere deciso senza l’Ucraina. Negoziati significativi possono aver luogo solo nel contesto di un cessate il fuoco o di una riduzione delle ostilità”.