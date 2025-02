Parlando con i cronisti, Donald Trump ha detto di condividere l’obiezione russa che l’Ucraina non può entrare nella Nato: “Personalmente non credo che sia praticabile averla. Penso che, molto prima del presidente Vladimir Putin, abbiano detto che non avrebbero mai permesso una cosa del genere. Questo va avanti da molti, molti anni. Lo dicono da molto tempo, che l’Ucraina non può entrare nella Nato, e io sono d’accordo”.

La telefonata tra Putin e Trump

Tra Trump e Putin c’è stata anche una telefonata. Secondo le ricostruzioni, i due si sono parlati a lungo – un’ora e mezza racconta il Cremlino – decidendo di “far iniziare immediatamente i negoziati” sull’Ucraina, come ha annunciato il presidente americano, dicendosi “fermamente convinto che avranno successo”. Un’opinione condivisa da quello russo, secondo il quale è possibile trovare una “soluzione a lungo termine” al conflitto.

Subito dopo il presidente statunitense ha chiamato Volodymyr Zelensky, con il quale ha parlato un’ora, secondo un consigliere del presidente ucraino. Una conversazione che “è andata molto bene”, ha commentato il tycoon su Truth, affermando che “anche Zelensky, come il presidente Putin, vuole fare la pace”.

“Nessuno – ha risposto Zelensky – desidera la pace più dell’Ucraina. Insieme agli Stati Uniti, stiamo tracciando i nostri prossimi passi per fermare l’aggressione russa e garantire una pace duratura e affidabile. Come ha detto il presidente Trump, facciamolo”.

Trump ha poi annunciato che lui e Putin hanno “concordato di lavorare insieme, molto da vicino, anche visitando le rispettive nazioni”.

Il presidente americano ha poi spiegato che l’incontro con il leader russo avverrà in Arabia Saudita, senza dare altri dettagli, sottolineando che la tregua in Ucraina potrebbe avvenire “in un futuro non troppo distante”, ma che un’adesione di Kiev alla Nato non sarebbe “realistica”. Il capo del Cremlino, dal canto suo, ha fatto sapere di avere invitato il tycoon a Mosca. I due presidenti hanno concordato di fare iniziare le trattative senza indugio ai rispettivi team.