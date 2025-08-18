Oggi è il giorno dell’Ucraina a Washington. Il presidente Donald Trump vedrà Zelensky e i leader europei. “Le fake news – ha intanto scritto Trump su Truth parlando del vertice in Alaska col presidente russo – vanno avanti da 3 giorni dicendo che ho subito un ‘grave sconfitta’ permettendo al presidente russo Vladimir Putin di avere un importante vertice negli Stati Uniti. In realtà, avrebbe voluto tenere l’incontro in qualsiasi altro posto tranne che negli Usa, e le fake news lo sanno”. E ancora: “È stato un punto di contesa importante! Se avessimo tenuto il vertice altrove, i media gestiti e controllati dai democratici avrebbero detto che cosa terribile era quella. Questa gente è malata!”, aggiunge, accusando i media e l’opposizione di “volere persino la criminalità a Washington”. Sempre su Truth, il presidente americano ha spigato che secondo lui “il presidente ucraino Zelensky può porre fine alla guerra con la Russia quasi immediatamente, se lo desidera, oppure può continuare a combattere. Ricordate come è iniziato tutto. Non si può riavere indietro la Crimea data da Obama (12 anni fa, senza che sia stato sparato un colpo!), e non si può entrare nella Nato da parte dell’Ucraina. Alcune cose non cambiano mai!!!”.

“È un giorno importante alla Casa Bianca – ha poi continuato parlando degli incontri i vista con Volodymyr Zelensky e i capi di governo europei, tra cui Giorgia Meloni -. Non ho mai avuto così tanti leader europei contemporaneamente. È un grande onore per me ospitarli!”.

LA DIRETTA

7.36 Mosca: “Nella notte abbattuti 23 droni ucraini”

Le difese aeree russe hanno abbattuto la notte scorsa 23 droni ucraini in sei regioni del Paese, nella Crimea occupata e sul Mar d’Azov e il Mar Nero: lo ha reso noto su Telegram il ministero della Difesa di Mosca. Il maggior numero di droni distrutti – otto – è stato intercettato nella regione di Tambov.

5.15 Meloni arrivata a Washington per incontro Trump-Zelensky

La premier italiana Giorgia Meloni è arrivata a Washington dove tra qualche ora incontrerà alla Casa Bianca il presidente americano Donald Trump, quello ucraino Volodymyr Zelensky e altri leader europei.

5.05 Zelensky: “Condividiamo tutti un forte desiderio di porre fine a questa guerra in modo rapido e affidabile”

“Condividiamo tutti un forte desiderio di porre fine a questa guerra in modo rapido e affidabile”. Lo scrive il presidente ucraino Volodymyr Zelensky su X al suo arrivo a Washington. “La pace deve essere duratura – continua il leader di Kiev -. Sono fiducioso che difenderemo l’Ucraina, garantiremo la sicurezza e il nostro popolo sarà sempre grato a Trump, all’America e a ogni partner per il loro sostegno e la loro preziosa assistenza. La Russia deve porre fine a questa guerra, che lei stessa ha iniziato. E spero che la nostra forza congiunta con l’America e i nostri amici europei possa costringere la Russia a una vera pace”.

5.01 Zelensky è arrivato a Washington per l’incontro con Trump

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato a Washington per l’incontro con il suo omologo americano Donald Trump e i leader europei. Lo annuncia lo stesso Zelensky su X.