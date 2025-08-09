L’incontro fra Donald Trump e Vladimir Putin si terrà il 15 di agosto in Alaska. L’annuncio è arrivato da Donald Trump sul suo social Truth.”L’attesissimo incontro tra me e il presidente russo Vladimir Putin avrà luogo venerdì prossimo 15 agosto in Alaska. A seguire ulteriori dettagli” ha scritto Trump.

Dopo l’annuncio di Trump, il Cremlino ha fatto sapere di aspettarsi, dopo l’Alaska, un successivo incontro in territorio russo. A dirlo è il consigliere del leader russo Yuri Ushakov. “Guardando al futuro, dovremmo puntare a far sì che il prossimo incontro tra i presidenti si tenga in territorio russo. L’invito corrispondente è già stato esteso al presidente degli Stati Uniti”, ha affermato il portavoce del Cremlino. Quanto alla scelta dell’Alaska come luogo del primo incontro, Ushakov ha detto che “Russia e Stati Uniti sono vicini di casa, confinanti. E sembra del tutto logico che la nostra delegazione attraversi semplicemente lo Stretto di Bering e che un vertice così importante e atteso dei leader dei due Paesi si tenga in Alaska”.

La proposta di Putin e la reazione dell’Ucraina. Per Trump ci sarà uno scambio di territori

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha commentato le notizie che circolano sul vertice. Putin, secondo indiscrezioni del Wall Street Journal, ha presentato una proposta all’amministrazione Trump per il cessate il fuoco che include importanti concessioni territoriali da parte di Kiev e un impegno per il riconoscimento a livello globale delle sue rivendicazioni. Ieri sera, inoltre, il presidente statunitense Donald Trump ha lasciato intendere che uno scambio di territori sarebbe parte di un possibile accordo fra Russia e Ucraina. “Ci stiamo pensando, ma in realtà stiamo cercando di recuperare qualcosa e di scambiare qualcosa. È complicato. Ma ne riavremo un po’. Ne scambieremo alcuni. Ci saranno alcuni scambi di territori per il miglioramento di entrambi”, ha spiegato Trump.

Zelensky, su Telegram ha scritto che “gli ucraini difendono ciò che è loro…. Ovviamente, non daremo alla Russia nessuna ricompensa per quello che ha fatto…. La risposta alla questione territoriale ucraina è già nella Costituzione dell’Ucraina… Gli ucraini non regaleranno la loro terra all’occupante”. Il presidente ucraino ha aggiunto: “L’Ucraina è pronta a prendere decisioni concrete che possano portare alla pace. Qualsiasi decisione contro di noi, qualsiasi decisione che escluda l’Ucraina, è allo stesso tempo una decisione contro la pace e non porterà a nulla. Sono decisioni morte, non funzioneranno mai. E noi tutti abbiamo bisogno di una pace reale, viva, che le persone rispettino”.