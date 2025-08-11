Trump minaccia i senzatetto di Washington: “Andatevene immediatamente”. E militarizza la città
“Renderò Washington più sicura e bella di quanto non lo sia mai stata. I senzatetto devono andarsene immediatamente. Daremo loro un posto dove stare, ma lontano dalla capitale. I criminali non devono andarsene: li metteremo in prigione”. Lo afferma Donald Trump sul suo social Truth confermando che domani terrà una conferenza alla Casa Bianca sulla sicurezza di Washington. “I senzatetto devono andarsene immediatamente”. “Tutto accadrà velocemente, come al confine” con il Messico, dove “siamo passato da milioni di arrivi a zero”.
Intanto l’Fbi ha dispiegato 120 agenti a Washington contro il crimine. Lo riporta il Washington Post citando alcune fonti. L’indiscrezione precede la conferenza stampa che Donald Trump terrà oggi (alle 16 in Italia) per rilanciare la capitale e renderla di nuovo sicura.
A proposito delle “verità alternative” proposte da Trump (“siamo passato da milioni di arrivi a zero”, per dire) è curiosa e significativa la novità introdotta dal social personale del presidente Usa.
Per il chatbot di Truth, “le lezioni 2020 furono regolari”
Il nuovo chatbot su Truth contraddice il presidente. Per Truth Search AI le elezioni del 2020 non sono infatti state rubate e i dazi non spingono i mercati azionari. Interpellato sull’assalto al Congresso del 6 gennaio, il chatbot parla di una “insurrezione” legata alle “affermazioni senza fondamento di ampie frodi elettorali” di Trump.
Molte delle risposte fornite da Truth Search AI, riporta il Washington Post, sono basate sui media conservatori, ma il chatbot non specifica esattamente quali.