È durata tre ore e 17 minuti la riunione di governo odierna presieduta da Donald Trump, in diretta tv. È stata la più lunga apparizione del tycoon ‘on-camera’, secondo la testata Roll Call.

Oggi è prevista un’altra riunione – ovviamente sempre “storica” e decisiva” – su Gaza. “Domani (mercoledì) avremo un grande incontro alla Casa Bianca, sotto la guida del presidente, e stiamo sviluppando un piano molto completo per il giorno dopo” nel territorio palestinese devastato dalla guerra da quasi due anni, ha detto Witkoff a Fox News, senza fornire ulteriori dettagli.

Si annuncia una nuova passerella mediatica, una celebrazione del capo contornato dai fedeli servitori adoranti, le premesse ci sono tutte. Basta ascoltare i principali collaboratori di Trump.

L’inviato speciale Usa in Medio Oriene e in Ucraina (fino a pochi mesi fa facoltoso immobiliarista) Steve Witkoff: “Pensiamo che risolveremo la questione della Struscia di Gaza in un modo o nell’altro, sicuramente prima della fine dell’anno”. Come? “Abbiamo un piano molto completo”.

“Questo è il governo più grande che lavora per il presidente più grande”

L’importante è mostrare fedeltà e devozione assoluta a Trump. Il Segretario al Commercio Howard Lutnick non ha dubbi: “Questo è il governo più grande che lavora per il presidente più grande”, ha dichiarato. “E voglio solo ringraziarla. Lavorare per lei, signor Presidente, è la migliore esperienza della mia vita”.

Witkoff vola ancora più alto: “Mentre fornivamo cibo e aiuti (…) la gente la applaudiva (…) e non credo che lei sia stato adeguatamente ricompensato per questo”, ha detto.

Per concludere: “C’è solo una cosa che desidero: che il Comitato per il Nobel (per la Pace) si renda conto che lei è l’unico e il miglior candidato per questo Premio Nobel. Il suo risultato è un punto di svolta nel mondo di oggi”.