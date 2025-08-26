Tra Volodymyr Zelensky e Donald Trump il clima torna a farsi teso. Il presidente americano ha nuovamente definito il leader ucraino “il più grande venditore del mondo” e ha ribadito che per Kiev non sarà speso “alcun soldo”. Parole che rischiano di pesare sugli incontri previsti a Washington nel fine settimana, dove delegazioni ucraine e statunitensi dovrebbero discutere del processo di pace. A complicare il quadro, Trump ha rivelato di aver ripreso i contatti con Vladimir Putin dopo una telefonata avuta lunedì scorso.

“Abbiamo avuto una buona conversazione, tutte le nostre conversazioni sono buone”, ha commentato. Solo poche ore prima Zelensky aveva contestato duramente le dichiarazioni del vicepresidente Usa JD Vance, secondo cui Mosca avrebbe fatto “concessioni importanti a Donald Trump per la prima volta in tre anni e mezzo”. Per il presidente ucraino si tratta di affermazioni infondate: “Per quanto riguarda le concessioni della Russia – ha detto – non ne so nulla. Non credo che siano concessioni il fatto che ci offrano di ritirarci da territori che non controllano”. Ha inoltre ricordato che sono stati gli Stati Uniti “a proporre, il 7 marzo, un cessate il fuoco”, oggi messo in discussione da Trump. Quest’ultimo ha insistito: “Non spendiamo più alcun soldo per l’Ucraina, noi trattiamo con la Nato e non con l’Ucraina”. Ha poi accusato Zelensky di lasciare la Casa Bianca “ogni volta con milioni di dollari” e ha liquidato l’ipotesi di un faccia a faccia con Putin: “Non vuole incontrare Zelensky perché non gli piace. La guerra è diventata uno scontro tra caratteri”.