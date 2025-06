Infuria il dibattito sul terzo mandato. Domanda la casalinga di Voghera: ”Se uno ha fatto bene perché dopo 10 anni devo cambiarlo?”. La signora, stereotipo della fascia della popolazione italiana piccolo-borghese con un basso livello di scolarità , ha fatto centro.

Il recente sondaggio BiDimedia (termometro politico indipendente) ha dato una risposta. Eccola: il 58% degli italiani è favorevole al terzo mandato. Di più: il sondaggio incorona in particolare i governatori leghisti come Luca Zaia o Attilio Fontana con percentuali rilevanti: il governatore della Lombardia è premiato con il 60,8%, il governatore del Veneto col 67,8%.

Per Zaia, sempre secondo il sondaggio, addirittura il 56,7% degli elettori di Centrosinistra lo voterebbe senza esitazioni. Anche Massimiliano Fedriga, presidente della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, ha incassato un buon 63,1%.

E un 60,5% si è preso Marco Bucci, governatore della Liguria, un indipendente di centrodestra, ex sindaco di Genova nonché Commissario straordinario di Governo alla ricostruzione del ponte Morandi. Tutte indicazioni chiare (o quasi) in vista delle Regionali d’autunno.

L’asse cruciale tra Veneto e Campania

Su questo asse si giocano le principali partite interne alle coalizioni. Nessun problema nel centrosinistra in Toscana per Eugenio Giani e in Puglia con l’avvento dell’ex sindaco di Bari, l’europarlamentare Antonio Decaro, eletto al Parlamento di Strasburgo con mezzo milione di preferenze.

È dato in rimonta Matteo Ricci nelle Marche sostenuto da un campo larghissimo (19 le liste in appoggio) ma all’interno del Pd sì registrano spaccature sulle liste dei candidati consiglieri. In Val d’Aosta tutto tace ma sarà il Consiglio ad eleggere chi governa.

La mina vagante Vincenzo De Luca

Il governatore della Campania, in sella dal giugno 2015, già nel PCI fino al 1991 (poi PDS, Ds, Pd) e’ accreditato dai sondaggisti di un 60,3% e non vuole rinunciare al terzo mandato come invece gli ha chiesto la direzione del Pd. Lo “sceriffo” aveva persino invocato di far slittare almeno la data delle elezioni “per poterci far approvare il bilancio”.

Niente da fare. E allora De Luca si è scagliato contro il Nazareno (“A Roma dementi, il Pd più di tutti, anziché valutare nel merito il danno che si determina per le Regioni stanno preoccupandosi delle beghe interne di partito”).

Il Centrosinistra tiene a bagnomaria un altro candidato, cioè il Cinque Stelle Roberto Fico, 50 anni, napoletano, ex presidente della Camera (2018-2022). Ma De Luca non molla, resta un rebus. Ne vedremo delle belle.