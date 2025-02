“Elon Musk? Quell’uomo è un genio paragonabile a Leonardo da Vinci. Viene dal nulla e ha realizzato eccellenze in qualsiasi campo, dalla comunicazione con X alla tecnologia con Tesla, fino a Space X”. Lo dice il generale Roberto Vannacci, in un’intervista a La Stampa.

Le parole di Roberto Vannacci

“I Patrioti sono sempre stati pro-Trump e hanno sempre espresso opinioni assolutamente equiparabili a quelle di Musk – sottolinea -. Io non so se in futuro ci sarà un’organizzazione transazionale che in qualche modo coordini chiunque si riconosce nel ‘Mega’ (Make Europe great again, ndr). Però sinceramente me lo auguro, perché no?”.

Gli viene chiesto se non c’è il rischio di un gigantesco conflitto di interessi fra il Musk imprenditore e il Musk politico. “Musk – risponde – si è rivolto agli europei per vendere loro Starlink e la Tesla, ma lui è comunque un cittadino americano, quindi non ho capito quale conflitto di interesse ci sarebbe”.