Vietnam, un generale eletto presidente. Ecco come il comunismo guarda alla ricchezza dell’occidente.

Il Vietnam ha un nuovo presidente: è Luong Cuong, un generale dell’esercito, nominato dall’Assemblea nazionale. È stato così ripristinato un accordo di condivisione del potere tra quattro leader di alto livello che ha definito l’approccio del Paese al governo comunista per decenni.

L’annuncio dell’assemblea che Luong Cuong, un generale dell’esercito vietnamita, sarebbe diventato presidente ha calmato le speculazioni sul massimo leader del paese, To Lam e sulla possiible ipotesi che avrebbe cercato di mantenere la presidenza dopo essere diventato segretario generale del Partito Comunista ad agosto, scrive Damien Cave sul New York Times.

I quattro pilastri del Vietnam

Sotto la struttura dei “quattro pilastri” del Paese, stabilita in parte per evitare l’ascesa di un singolo uomo forte, i ruoli decisionali sono divisi tra il segretario generale, il presidente, il primo ministro e il capo dell’Assemblea nazionale.

Il presidente del Vietnam in genere supervisiona l’esercito e di solito viene dai suoi ranghi. Ma dal 2018 al 2021, Nguyen Phu Trong, che è stato segretario generale dal 2011 fino alla sua morte nel 2024, è stato anche presidente.

Lotta alla corruzione

Lam era stato nominato presidente a maggio e inizialmente aveva entrambi i ruoli. Come ministro della pubblica sicurezza prima di allora, ha contribuito a guidare una campagna anti corruzione che ha emarginato diverse figure di alto livello, tra cui due presidenti e tre vice primi ministri.

Non era chiaro se avrebbe cercato di mantenere due posizioni e consolidare il potere prima del Congresso del Partito Nazionale previsto per il 2026, quando verranno scelti i prossimi leader del paese.

In un discorso di apertura della sessione dell’assemblea, Lam ha elogiato i suoi colleghi del Partito Comunista per aver raggiunto un accordo in un momento in cui “la situazione globale e regionale ha avuto molti sviluppi complessi, con questioni senza precedenti e imprevedibili, che pongono molte sfide significative al compito di costruire e difendere la nazione”.

Nel suo discorso introduttivo, Luong Cuong ha promesso di “salvaguardare risolutamente e persistentemente l’indipendenza nazionale, la sovranità, l’unità e l’integrità territoriale”.

Un ritorno all’accordo sui quattro pilastri del Vietnam potrebbe aiutare a ridurre al minimo le lotte politiche interne mentre un’altra generazione di leader cerca di soddisfare le ambizioni di lunga data del Vietnam di diventare una nazione ricca con una produzione di fascia alta e un ruolo più ampio sulla scena mondiale.

Questo, conclude Cave, aiuterà a stabilizzare il sistema dopo un periodo di turbolenza significativa.