Hamas, passato, presente e futuro. Storia e analisi al centro di un articolo di oltre 7 mila parole, opera di un team di giornalisti del settimanale tedesco Spiegel.

La storia di Hamas ha inizio nel dicembre 1987, come propaggine della Fratellanza Musulmana egiziana a Gaza City.

Ahmed Yassin, parzialmente cieco e costretto su una sedia a rotelle, ha fondato Hamas, acronimo di Movimento di resistenza islamica.

Il suo studente più entusiasta era Yahya Sinwar, un giovane sui venticinque anni cresciuto nel campo profughi di Khan Yunis.

Nonostante la sua giovane età, Sinwar aveva già trascorso diversi mesi sotto custodia israeliana – e aveva intrapreso la carriera di assassinio di presunti collaboratori palestinesi.

L’obiettivo principale del gruppo era islamizzare la società. Yassin ricevette una licenza dall’amministrazione militare israeliana negli anni ’70 per un’associazione islamica, e il suo popolo gestiva scuole, ospedali e centri religiosi. La preoccupazione principale di Israele all’epoca erano i militanti nazionalisti, e i fanatici musulmani erano visti come un contrappeso, quindi Israele li sostenne.

“È stato un errore enorme e stupido”, dichiarerà in seguito un funzionario del governo israeliano che ha trascorso anni lavorando a Gaza. È stato solo il primo di molti errori commessi nel trattare con gli islamisti, culminati nel disastro 36 anni dopo, nell’ottobre 7, 2023.

La sua carta costitutiva del 1988 è intrisa di teorie cospirative antisemite in cui Hamas predica la jihad per la Palestina ed esclude qualsiasi negoziato con Israele. A differenza dei terroristi dello Stato islamico (IS) o di al-Qaeda, Hamas si concentra sulla creazione di uno stato palestinese – non una jihad globale o la creazione di un califfato abitato da musulmani provenienti da tutto il mondo.

L’organizzazione è stata fondata da rifugiati spinti dall’idea di tornare nei luoghi da cui loro o i loro genitori erano fuggiti o erano stati espulsi durante la fondazione di Israele. Volevano un paese e, per loro, questo paese sarebbe stato “islamico”. Non ci volle molto tempo dopo la sua fondazione perché Hamas iniziasse ad attaccare gli israeliani.

Nel 1989, i membri di Hamas rapirono e uccisero due soldati nella Striscia di Gaza.Michael Koubi, ora 78enne, era responsabile delle indagini per l’intelligence interna israeliana, servizio dello Shin Bet nella Striscia di Gaza alla fine degli anni 80.

Decise di fare un passo radicale: il 9 maggio 1989 fece arrestare tutti i membri di Hamas, compresi Yassin – e Yahya Sinwar. Koubi incontrò Sinwar, che aveva 27 anni. “Già allora mi era chiaro che Hamas era il nostro più grande nemico”, dice. “Quello che stiamo facendo ora a Gaza era atteso da tempo”.

Nel 1989, un tribunale israeliano condannò Sinwar a quattro ergastoli. Secondo Koubi, ha accettato il verdetto impassibile. Sinwar ha trascorso complessivamente più di due decenni in prigione.

I servizi di sicurezza israeliani pensavano di poter tenere Hamas sotto controllo in prigione, dice l’analista dell’Università di Tel Aviv Michael Milshtein, ex capo della divisione palestinese dell’intelligence militare israeliana. Ma si è trattato di un errore. “Con Hamas non c’è differenza tra interno ed esterno”. Anche il modello di Sinwar, Sheikh Yassin, ha trascorso 10 anni in prigione e ne è emerso più forte che mai.

Il mondo è cambiato durante gli anni di prigione di Sinwa.

Grazie al denaro proveniente dall’Europa, dagli Stati Uniti e dagli Stati del Golfo, la Striscia di Gaza prosperava. Fu costruito un aeroporto, furono emessi francobolli palestinesi separati e la Palestina ricevette il proprio prefisso telefonico internazionale.

Netanyahu fu seguito da un mandato di due anni per Ehud Barak e, nel 2001, per l’intransigente Ariel Sharon. In retrospettiva, fu l’inizio della fine dell’idea di terra per la pace.

Arafat morì nel 2004, lasciando un vuoto che il suo meno carismatico successore Mahmoud Abbas non riuscì a colmare. E nel 2005, Sharon ha anche evacuato unilateralmente gli insediamenti nella Striscia di Gaza, e Hamas ha festeggiato.

L’anno successivo si tennero le elezioni parlamentari in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza, alle quali Hamas partecipò per la prima volta. Ha presentato candidati e ha iniziato la campagna elettorale. Nel risultato complessivo Hamas ha ottenuto il 56% dei voti e quindi la maggioranza assoluta dei seggi nel parlamento di fatto di Ramallah.

Più di ogni altra cosa, si è trattato di un voto contro l’inefficienza e la corruzione dell’Autorità Palestinese – e anche un’espressione di disappunto per lo stallo del processo di pace. Anche alcuni cristiani hanno votato per gli islamisti. Ma un governo palestinese guidato dai terroristi di Hamas era sgradevole a Israele, agli Stati Uniti e agli europei – che minacciarono il boicottaggio.

Hamas ha un proprio mini-stato dal 2008, con oggi circa 2,3 milioni di cittadini, ma è isolato da Israele via terra, aria e mare e, come tale, rimane territorio occupato secondo le Nazioni Unite.

Ma Hamas ha a malapena fondi propri.

Nel corso degli anni, gran parte del denaro destinato alla lotta contro Israele è arrivato dall’Iran. Secondo stime occidentali, a partire dagli anni Novanta il regime di Teheran fornisce ad Hamas e ad altri gruppi terroristici palestinesi circa 100 milioni di dollari all’anno.

Nel 2012, il governo degli Stati Uniti ha chiesto all’emiro del Qatar di assumere la guida di Hamas, che in precedenza aveva sede a Damasco. Da allora la leadership politica di Hamas vive a Doha – oltre ad un rappresentante a Gaza. L’obiettivo degli americani era stabilire una linea diretta con il gruppo terroristico e ridurre l’influenza iraniana. Il Qatar è diventato anche il più importante donatore della Striscia di Gaza.

Persone che hanno familiarità con i trasferimenti in Qatar affermano che gran parte del denaro è stato trasferito direttamente. Il resto veniva trasportato da Israele a Gaza in valigie una volta al mese dall’emissario del Qatar Mohammed Emadi.

All’arrivo a Tel Aviv, secondo quanto riferito, Emadi sarebbe stato accolto da agenti dei servizi segreti israeliani e avrebbero poi viaggiato insieme fino al valico di frontiera di Kerem Shalom, dove Emadi avrebbe incontrato persone di Hamas.

Ma perché? I combattenti di Hamas continuavano a lanciare razzi contro Israele e Israele continuava a bombardare Hamas per rappresaglia. Perché il primo ministro israeliano dovrebbe garantire che Hamas abbia accesso al denaro?

Sembra che Netanyahu e Hamas si siano mantenuti in vita in quegli anni.

Netanyahu, eletto con la promessa di garantire la sicurezza, ha regolarmente represso il gruppo terroristico. Allo stesso tempo, però, ha permesso al Qatar di finanziare progetti di costruzione e, in seguito, anche di pagare gli stipendi dei dipendenti pubblici. Secondo fonti diplomatiche, nel 2019 il Qatar ha fornito a Gaza circa 30 milioni di dollari al mese.

Era quasi come se Hamas e Israele avessero trovato un modello di coesistenza.

Nel febbraio 2017, Sinwar è stato eletto leader di Hamas nella Striscia di Gaza, segnando la presa del potere da parte dell’ala radicale alla leadership di Hamas. Ma esteriormente, l’elezione di Sinwar è stata seguita da una fase di relativa moderazione.

Apparentemente il governo israeliano continuava a credere che Sinwar fosse interessato a un accordo. Il che li ha portati a ignorare i segnali di allarme.

Più di un anno prima del 7 ottobre, i servizi segreti israeliani ottennero un dettagliato piano d’attacco di Hamas, nome in codice Jericho Wall, come riportato dai media israeliani e dal New York Times dopo l’attacco.

Ma i capi militari israeliani e gli agenti dei servizi segreti ritenevano che il piano fosse irrealistico, un sogno irrealizzabile di Hamas.

E quella valutazione non è cambiata, nonostante il fatto che i soldati di un’unità di sorveglianza incaricata di tenere d’occhio la recinzione di confine si siano poi resi conto che Hamas faceva volare quotidianamente droni vicino alla barricata.

Hamas aveva persino costruito una replica di un posto di osservazione dell’esercito e l’aveva attaccato con i droni, e i combattenti stavano praticando attacchi su modelli di carri armati israeliani Merkava. Gli avvertimenti dell’unità di sorveglianza, però, non sono stati presi sul serio.

In un sondaggio di opinione condotto dal Centro palestinese per la politica e la ricerca sui sondaggi (PSR), considerato ampiamente affidabile, il 90% dei palestinesi intervistati ha affermato che Hamas non ha commesso atrocità in Israele. L’indagine ha inoltre rilevato che il 44% della popolazione in Cisgiordania sostiene Hamas, contro appena il 12% a settembre.

Anche nella Striscia di Gaza il sostegno ad Hamas è aumentato, anche se di poco, dal 38% al 42%. La stragrande maggioranza degli intervistati è favorevole alle dimissioni di Abbas. Sulla questione se l’attacco di Hamas contro Israele sia stata la mossa giusta, le opinioni divergono tra i palestinesi in Cisgiordania, di cui l’82% appoggia l’attacco, e i residenti della Striscia di Gaza, solo il 57% dei quali esprime sostegno. Quasi due terzi degli intervistati ritengono che Hamas manterrà il controllo della Striscia di Gaza anche in futuro.

Nonostante il crescente sostegno ad Hamas, non è ancora avvenuta una rivolta coordinata contro l’occupazione israeliana in Cisgiordania.

E c’è molta rabbia anche nei confronti di Hamas. “Nessun movimento di resistenza sacrifica la propria gente per gli interessi del partito. Non si possono uccidere migliaia di persone e poi chiamarla liberazione”, lamenta un rifugiato nel sud della Striscia di Gaza che ha chiesto che il suo nome non venga pubblicato.

Dice di essere prima fuggito dalla parte settentrionale di Gaza fino alla città di Khan Yunis, e ora, con la nuova offensiva israeliana, dice di aver dovuto passare la notte nel deserto. Il cibo è difficile da trovare, dice, così come l’acqua. Non ho niente a che fare con questi maniaci che si comportano come lo Stato Islamico!” si arrabbia. “Yahya Sinwar è uno psicopatico. Dovrebbe andare in terapia invece di comportarsi come un rappresentante del suo popolo.”

Negli ultimi due mesi, l’esercito israeliano ha trasformato Gaza in un mare di macerie e ha cacciato dalle proprie case la maggior parte dei 2,3 milioni di residenti della Striscia di Gaza. La situazione umanitaria è un disastro. Anche le nazioni alleate come gli Stati Uniti stanno spingendo per una rapida fine della guerra. Ma la grande domanda è se Israele riuscirà a raggiungere il suo obiettivo primario: distruggere Hamas.

“Cosa significa esattamente distruggere Hamas?” si chiede una fonte a Doha che ha familiarità con i negoziati. Quando Sinwar e Deif saranno morti? Cosa succede se vengono liquidati, ma un nuovo leader prende il controllo? È necessario annientare l’intera struttura di comando?

Tutti i combattenti di Hamas devono farlo essere ucciso? Il governo israeliano, dice la fonte, ha finora evitato tutte queste domande, inclusa quella su chi dovrà governare la Striscia di Gaza in futuro. Netanyahu ha recentemente affermato che non permetterà che Gaza diventi un “Hamastan o a Fatahstan” una volta finita la guerra.

Israele afferma che i suoi militari hanno ucciso 7.000 terroristi dall’inizio dei combattimenti e distrutto la struttura di comando di Hamas. Ma questo si traduce in una sconfitta militare di Hamas? Ed è sufficiente una sconfitta militare?

Israele afferma di aver scoperto finora 800 pozzi di tunnel durante la sua offensiva e di averne distrutti 500. Ma la vasta rete di tunnel dove si nasconde la leadership di Hamas e dove probabilmente vengono tenuti gli ostaggi – dove vengono immagazzinate armi, cibo, acqua potabile, generatori e carburante – è stata finora appena sfiorata.

Secondo i rapporti emersi la scorsa settimana, l’esercito israeliano ha iniziato a pompare acqua di mare nei tunnel. Apparentemente la procedura è ancora solo un test, e ci sono dubbi sul fatto che sarebbe sufficiente a distruggere l’ampia rete di tunnel, per non parlare delle conseguenze imprevedibili per l’ambiente e le infrastrutture di Gaza.

“L’idea che Israele possa sconfiggere Hamas né che possa decimare militarmente Hamas è irrealizzabile”, ha affermato l’esperto di Hamas Tareq Baconi in una recente intervista al New York Times. “Il movimento è anche un organismo politico. È anche un’infrastruttura sociale. E così, anche se Hamas dovesse essere rimosso, l’ideologia dell’impegno nella resistenza armata per la liberazione si manifesterebbe in un movimento diverso. , crede Baconi. “Ma quello che abbiamo imparato negli ultimi 16 anni (…) è che Hamas sta giocando a lungo termine.”

Anche i sostenitori della linea dura israeliana come l’analista militare Kobi Michael riconoscono che Hamas non è solo una rete terroristica, ma anche una forza profondamente radicata nella società. Più di ogni altra cosa, dice, lo scopo della guerra di Israele è quello di distruggere le capacità militari di Hamas. Ciò non significa “che smantelleremo l’intera ideologia di Hamas.

L’ideologia è radicata nella testa e nel cuore delle persone, quindi sarebbe un processo completamente diverso, paragonabile alla denazificazione della Germania dopo la seconda guerra mondiale. Ci vorrebbero decenni”. Hamas ha costruito una rete di impreseIndebolire Hamas anche economicamente non è facile: le principali fonti di reddito del gruppo sono all’estero, ed è probabile che i milioni di dollari che il gruppo riceve da Teheran continuino a fluire, o addirittura aumentino.

Ciò vale anche per i ricavi che il gruppo ricava dalle 30-40 società che controlla, la maggior parte delle quali si ritiene siano attive nel settore edile e immobiliare in Turchia, Qatar, Algeria, Emirati Arabi Uniti e Sudan. Le attività commerciali dell’organizzazione terroristica fruttano circa 500 milioni di dollari ogni anno. L’esperto israeliano di Hamas Milshtein ritiene inoltre che anche se Israele riuscisse a sconfiggere militarmente Hamas, il gruppo continuerebbe ad esistere clandestinamente e all’estero.

“Hamas non può essere distrutto”, dice. Prima del 7 ottobre aveva avvertito invano che Hamas continuava a perseguire la distruzione dello Stato ebraico.

Dopo l’attacco terroristico, ha scritto un editoriale per il Financial Times in cui si opponeva al bombardamento e all’occupazione della Striscia di Gaza. I costi economici di una simile operazione, scrive, sarebbero enormi e il sistema installato da Hamas difficilmente potrebbe essere sostituito rapidamente perché l’Autorità Palestinese è troppo debole. Un attacco su larga scala, ha scritto, “rischia di trasformare la Striscia di Gaza in una Somalia o in un Afghanistan”.

Palestinesi moderati come l’ex primo ministro Salam Fayyad e il nipote di Arafat, Nasser Al Qudwa, hanno iniziato a riflettere intensamente su come dovrebbe essere l’ordine del dopoguerra. Per Fayyad un simile ordine sarebbe impossibile senza il coinvolgimento di Hamas.

“Il primo passo deve essere l’espansione immediata e incondizionata dell’OLP per includere tutte le principali fazioni e forze politiche, compreso Hamas”, ha scritto in un saggio ampiamente citato per Foreign Affairs alla fine di ottobre.

Anche Al Qudwa ritiene che la cooperazione con Hamas sia fondamentalmente una possibilità, ma non si fa illusioni su quanto sarebbe impegnativa e complicata. La guerra attuale, però, “potrebbe portare ad un Hamas diverso, indebolito dal punto di vista militare e politico”, dice, soprattutto se “l’opinione pubblica palestinese si rivolterà contro l’organizzazione”.