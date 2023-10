Il comando centrale di Hamas è sotto e all’interno dell’ospedale Shifa di Gaza City, il più grande della Striscia. Lo ha detto il portavoce militare Daniel Hagari fornendo foto, video e registrazioni a sostegno di questa affermazione. “Hamas – ha detto – gestisce la guerra dagli ospedali e usa i civili come scudi umani”.

Gaza, il quartier generale di Hamas “sotto l’ospedale Shifa”

Hagari ha continuato spiegando che Hamas ha diversi “complessi” sotterranei sotto lo Shifa usati dai leader della fazione per gli attacchi contro Israele.

Poi ha aggiunto che ci sono informazioni precise sulla presenza di numerosi tunnel che conducono alla base sotterranea da fuori l’ospedale in modo che i dirigenti di Hamas non devono entrare dall’ospedale per raggiungere il centro di comando.

Israele fornisce prove video: “Crimine di guerra”

L’ingresso sotterraneo del centro di comando inoltre – ha sottolineato – può essere raggiunto anche da vari punti dell’ospedale stesso. Hagari ha chiarito che le informazioni sull’uso dell’ospedale da parte di Hamas si basano su una larga varietà di fonti di intelligence assemblate dai Servizi militari dell’esercito, dallo Shin Bet (Sicurezza interna) e che le informazioni sono state già trasmesse agli alleati.

“Abbiamo innalzato una bandiera rossa al mondo: usare ospedali come infrastrutture del terrorismo e gli abitanti di Gaza come scudi umani è un crimine di guerra“.

Hamas: “Menzogne di Israele, in preparazione di un massacro”

Hamas ha respinto le accuse giunte oggi da Israele secondo cui sfrutterebbe le strutture dell’ospedale Shifa (il principale di Gaza) per gestire dal suo interno la guerra contro Israele. ”Si tratta di menzogne”, ha affermato un suo dirigente, Izzat al-Rashek, citato dai media israeliani. ”Nelle vicinanze dell’ospedale ci sono 40 mila persone. Si tratta di preparativi da parte di Israele di compiere in quel posto un nuovo massacro”.