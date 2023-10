Bere il latte materno è giusto? c’è chi lo usa come crema nel caffè: perché quello di mucca sì e quello di donna no?

Latte materno di donna, lo berreste? Il dibattito si accende furioso alla tv inglese, dopo che una madre ha affermato di metterlo nel tè del suo partner, dicendo che le coppie si sono “già scambiate i fluidi corporei“.

Il programma è uno molto seguito, Good Morning Britain (Buon giorno Gran Bretagna). Il dibattito diventa lite sulla questione se sia accettabile bere il latte materno se non si è neonati.

La presentatrice del programma, nonché madre di due figli, Danielle Mason ha detto di non vedere il problema se il suo partner vuole provarci il suo latte materno. Invece una giornalista ospite, Reya El-Salahi, insisteva che fosse destinato ai bambini.

Il dibattito arriva dopo che l’attore americano Brody Jenner ha condiviso una clip in cui prepara una tazza di caffè con il latte materno della sua fidanzata.

Danielle Mason, la conduttrice, ha detto: ‘Ha il sapore del latte di mandorle”. Ha aggiunto che il suo compagno ha detto che avrebbe bevuto “abbastanza volentieri” il suo latte materno. “Non vedo la differenza tra l’allattamento al seno di un bambino e se il tuo partner vuole provare il tuo latte materno. Non ci sono partner che non l’abbiano almeno provato”, ha affermato.

Reya El-Salahi ha sostenuto invece che quel latte è dovuto allo sforzo che fa la madre, e che potrebbero essere volute ore per estrarre. La madre segue una certa dieta in modo da produrre il miglior latte possibile per il suo bambino. Non le piaceva l’idea che poi “entrasse nella bocca di un adulto piuttosto che del bambino a cui era destinato”.

Ha aggiunto: “C’è una ragione per cui molte persone si sentono disgustate, ma per me personalmente non penso che sia una cosa disgustosa perché ho allattato mia figlia. Ma è pensato per i bambini, non per gli adulti”.

La conduttrice ha insistito, scherzando e dicendo che le coppie hanno già scambiato i fluidi corporei se hanno figli insieme: ‘È ottimo per la costruzione muscolare, contiene sostanze nutritive. Non solo, ma hai già scambiato [fluidi corporei]. Tu e il tuo partner avete avuto un bambino insieme. Sono sicura che hai assaggiato cose peggiori.”

Al contrario, Reya insisteva: ‘Il punto è che è pensato per i bambini, è fatto dal tuo corpo appositamente per il tuo bambino, se il tuo bambino ha l’influenza, cambia i suoi anticorpi”.

Il dibattito si è riversato sui social media, con alcuni che affermano di non vedere il problema del fatto che gli adulti bevano latte materno perché noi beviamo latte di mucca.

Una persona ha scritto: “Il latte di mucca è destinato ai vitelli, il latte di capra è destinato ai bambini, milioni di persone di litri vengono consumati ogni giorno in tutto il mondo da una specie diversa, nessuno batte una palpebra”.

Un altro ha detto: ‘Il latte materno delle donne proviene dalla ghiandola mammaria che è destinata ai bambini. Lo stesso vale per le mucche: viene dalle loro mammelle, eppure lo beviamo”

Qualcun altro ha detto: ‘Perché no? Noi beviamo il latte materno di un altro animale, quindi perché non quello della nostra stessa specie?’

Ciò avviene dopo che Brody ha dichiarato “delizioso” il suo caffè preparato con il latte materno della sua fidanzata.

L’attore ha condiviso una clip in cui prepara una tazza di caffè per sé e per la futura moglie, Tia Blanco, con l’ingrediente non convenzionale come crema.

In un nuovo video di YouTube, il quarantenne ha scoperto di aver finito il latte di mandorle mentre preparava il latte, ma ha scoperto che il latte materno rappresentava un’alternativa straordinaria.

Secondo Healthline, bere il latte materno può essere molto nutriente sia per i genitori che per il bambino.

Può fornire anticorpi, ridurre il rischio di malattie e persino diminuire il rischio di depressione.