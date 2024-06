Cancro, brevi e intense sessioni di esercizio aumentano l’efficacia di alcuni trattamenti

L’esercizio fisico ha dimostrato di avere numerosi benefici per la salute, ma recenti studi stanno rivelando un nuovo vantaggio: la capacità di potenziare l’efficacia di alcuni trattamenti contro il cancro. In particolare, esplosioni di esercizio fisico di intensità da moderata a vigorosa potrebbero aumentare l’efficacia del rituximab, una terapia con anticorpi utilizzata per trattare la leucemia linfocitica cronica (LLC).

L’impatto dell’esercizio fisico sul trattamento del cancro

Il rituximab è un farmaco fondamentale nella lotta contro la LLC. Agisce legandosi a una proteina specifica presente sulle cellule tumorali, facilitando l’azione delle cellule killer naturali del sistema immunitario nel riconoscere e distruggere le cellule malate. La ricerca condotta dalle Università di Birmingham e Bath, nel Regno Unito, ha mostrato che l’efficacia del rituximab può essere notevolmente migliorata attraverso l’esercizio fisico.

In uno studio pubblicato sulla rivista Brain, Behavior, and Immunity, i ricercatori hanno esaminato un gruppo di 20 persone affette da LLC che non avevano ricevuto alcun trattamento precedente. I partecipanti sono stati coinvolti in una sessione di ciclismo di 20-30 minuti, con intensità variabile da moderata a vigorosa. I risultati sono stati sorprendenti: l’esercizio ha aumentato il numero di cellule killer naturali del 254%, migliorando così la capacità del rituximab di eliminare le cellule tumorali nei campioni di sangue prelevati subito dopo l’esercizio.

Questo studio fa capire come l’esercizio fisico possa integrare e potenziare i trattamenti tradizionali del cancro. Gli autori dello studio hanno evidenziato come un singolo episodio di esercizio vigoroso possa migliorare significativamente la citotossicità cellulare anticorpo-dipendente (ADCC) mediata dal rituximab contro le cellule della LLC. Questo effetto sinergico apre nuove prospettive nel trattamento della leucemia linfocitica cronica, suggerendo che l’integrazione di programmi di esercizio fisico nei protocolli terapeutici potrebbe migliorare gli esiti per i pazienti.

La capacità dell’esercizio fisico di potenziare il sistema immunitario non è una novità. Numerosi studi hanno dimostrato che l’attività fisica regolare può migliorare la funzione immunitaria, ridurre l’infiammazione e promuovere la salute generale. Tuttavia, la specifica interazione tra esercizio fisico e trattamenti immunoterapici, come il rituximab, rappresenta un campo di ricerca emergente con implicazioni promettenti.

Il dottor Wael Harb, ematologo e oncologo presso il MemorialCare Cancer Institute, ha spiegato che l’attività fisica è stata ben documentata come un metodo efficace per rafforzare il sistema immunitario. Ha sottolineato che molte delle nuove terapie contro il cancro sono progettate per attivare il sistema immunitario, e l’esercizio fisico potrebbe fungere da catalizzatore naturale per queste terapie.

Limitazioni dello studio

Nonostante i risultati promettenti, ci sono alcune limitazioni importanti da considerare. Lo studio condotto dalle Università di Birmingham e Bath ha coinvolto un campione relativamente piccolo di 20 partecipanti, rendendo difficile generalizzare i risultati a una popolazione più ampia. Inoltre, come sottolineato dal dottor Harb, l’esercizio vigoroso potrebbe non essere fattibile per tutti i pazienti, soprattutto quelli con condizioni di salute complesse o avanzate.

La dottoressa Catherine S. Diefenbach, direttrice del Clinical Lymphoma Program presso il Perlmutter Cancer Center della NYU Langone Health, ha espresso simili riserve, evidenziando la necessità di ulteriori studi per convalidare questi risultati in un contesto clinico più ampio e diversificato. Ha sottolineato che, mentre i dati biologici sono interessanti, è essenziale determinare se l’esercizio fisico possa influenzare positivamente gli esiti clinici a lungo termine, come la remissione della malattia e la sopravvivenza dei pazienti.

L’importanza dell’esercizio fisico sulla salute

Negli ultimi anni, numerosi studi hanno esplorato il legame tra esercizio fisico e salute immunitaria. Un aspetto particolarmente interessante è come l’esercizio possa influenzare la produzione e l’attività delle cellule killer naturali (NK), un tipo di globulo bianco cruciale nella difesa contro le infezioni e le cellule tumorali. Le cellule NK sono parte integrante del sistema immunitario innato e giocano un ruolo chiave nella sorveglianza contro i tumori.

Le cellule NK riconoscono e distruggono le cellule anomale nel corpo, inclusi i patogeni infetti e le cellule tumorali. Questo processo è noto come citotossicità cellulare mediata da anticorpi (ADCC). L’esercizio fisico ha dimostrato di aumentare il numero e l’attività delle cellule NK, migliorando così la capacità del corpo di combattere il cancro.

Nel contesto del trattamento con rituximab, l’esercizio fisico può aumentare la capacità delle cellule NK di riconoscere e distruggere le cellule tumorali. Rituximab si lega a una proteina specifica sulle cellule tumorali, marcandole per l’attacco da parte delle cellule NK. L’aumento delle cellule NK indotto dall’esercizio fisico potrebbe quindi potenziare l’efficacia del rituximab, migliorando i risultati del trattamento.