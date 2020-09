Il vaccino per il coronavirus della statunitense Moderna produrrebbe una buona risposta immunitaria negli anziani

Il vaccino per il coronavirus messo a punto dall’azienda statunitense Moderna produce una buona risposta immunitaria negli anziani e gli effetti collaterali sono “prevalentemente lievi o moderati”. Lo affermano i dati della sperimentazione di fase 1, pubblicati sul New England Journal of Medicine.

Secondo i dati pubblicati, la risposta immunitaria è simile a quella che si raggiunge negli adulti.

Lo studio riguarda 40 persone sopra i 56 anni, a cui sono state somministrate due dosi a circa un mese di distanza.

La risposta del vaccino Moderna

“La risposta anticorpale appare simile a quella già documentata in chi ha ricevuto il vaccino tra i 18 e i 55 anni – si legge nell’articolo – ed è superiore alla media di un gruppo di controllo di persone che hanno donato il plasma da convalescenti”.

Secondo lo studio gli effetti collaterali del vaccino sono “prevalentemente lievi o moderati”, con mal di testa, stanchezza e dolore nel punto dell’iniezione che sono risultati i più frequenti.

Il vaccino è uno di quelli nel gruppo di testa tra quelli allo studio arrivati alla fase 3 della sperimentazione, l’ultima, insieme ad altri sei, secondo il monitoraggio dell’Istituto superiore di sanità aggiornato al 14 settembre.

I vaccini russi

In teoria la Russia ne avrebbe uno già approvato, a cui potrebbe aggiungersi a breve un altro. Ma a riguardo gli esperti internazionali sono scettici.

Secondo l’agenzia di stampa Ria infatti anche quello prodotto dal laboratorio siberiano Vector avrebbe concluso la sperimentazione di fase 3, e sarebbe quindi vicino all’approvazione. (Fonte: Ansa)