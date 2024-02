La cannella, spezia aromatica ampiamente utilizzata in cucina, non solo può arricchire di sapore i nostri piatti ma potrebbe anche offrire benefici significativi per la salute, soprattutto per coloro che combattono con il pre diabete e l’obesità. Un nuovo studio ha scoperto che un ciclo di 4 settimane di integratori di cannella riduce i livelli di glucosio (zucchero) nel sangue nelle persone con obesità o sovrappeso e pre diabete.

Cannella, il potenziale antidiabetico

La cannella, ottenuta dalla corteccia interna degli alberi del genere Cinnamomum, ha una storia millenaria come rimedio naturale e aromatizzante. Ma cosa rende la cannella così speciale dal punto di vista della salute? Diversi studi scientifici hanno dimostrato che questa spezia è ricca di composti bioattivi, tra cui la cinnamaldeide, le proantocianidine, le catechine e altri flavonoidi, che possono esercitare effetti antiossidanti, antinfiammatori e antidiabetici.

Una recente ricerca pubblicata sull’American Journal of Clinical Nutrition ha esaminato gli effetti degli integratori di cannella sulla regolazione del glucosio nel sangue in individui con obesità, sovrappeso e prediabete. Lo studio ha coinvolto 18 partecipanti che hanno assunto 4 grammi di cannella al giorno per un periodo di 4 settimane. I risultati hanno mostrato una significativa riduzione dei livelli di glucosio nel sangue nei partecipanti trattati con cannella rispetto al gruppo placebo.

Il meccanismo

Ma come la cannella riesce a influenzare i livelli di zucchero nel sangue? Gli esperti suggeriscono che i composti presenti nella cannella possono migliorare la sensibilità all’insulina, facilitando l’assorbimento del glucosio nelle cellule. Questo non solo aiuta a mantenere stabili i livelli di zucchero nel sangue, ma può anche ridurre l’infiammazione e supportare il corretto funzionamento del fegato nel metabolismo del glucosio.

Inoltre, alcuni studi indicano che la cannella potrebbe influenzare positivamente il microbioma intestinale, favorendo la crescita di batteri benefici e riducendo l’infiammazione sistemica. Questo, a sua volta, potrebbe migliorare ulteriormente la sensibilità all’insulina e il metabolismo del glucosio nel corpo.

Considerazioni importanti

Tuttavia, è importante notare che gli integratori di cannella potrebbero non essere adatti a tutti e che possono comportare rischi, specialmente per coloro che sono sensibili alla cumarina, un composto presente in alcune varietà di cannella. È sempre consigliabile consultare un professionista sanitario prima di iniziare qualsiasi integratore o apportare cambiamenti significativi alla propria dieta o regime di salute.