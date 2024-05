Diabete nelle donne, mangiare regolarmente avocado ne riduce il rischio

Secondo uno studio recente, il consumo regolare di avocado potrebbe essere collegato a un minor rischio di sviluppare diabete, soprattutto per le donne. Gli avocado non sono solo gustosi, ma sono anche un concentrato di sostanze benefiche per il nostro corpo. Sono ricchi di fibre, antiossidanti e grassi sani, che possono svolgere un ruolo fondamentale nel supportare la salute metabolica e la sensibilità all’insulina. Questi nutrienti preziosi possono contribuire a stabilizzare i livelli di zucchero nel sangue e a ridurre il rischio di sviluppare il diabete nel lungo termine.

Avocado e diabete, lo studio

Lo studio condotto in Messico e pubblicato sul Journal of the Academy of Nutrition and Dieteticsha analizzato le abitudini alimentari e le informazioni sulla diagnosi del diabete di una vasta parte della popolazione messicana. I risultati hanno indicato che le donne che consumavano avocado avevano un rischio significativamente inferiore di sviluppare il diabete rispetto a quelle che non li mangiavano. Curiosamente, questa correlazione non è stata osservata negli uomini.

I ricercatori hanno esaminato i dati provenienti dall’indagine nazionale messicana sulla salute e la nutrizione (ENSANUT) condotta negli anni 2012, 2016 e 2018. Dopo aver escluso determinati individui e valutato le abitudini alimentari tramite un questionario sulla frequenza alimentare, il campione finale comprendeva oltre 25.000 partecipanti.

Il consumo medio di avocado era di circa 34,7 grammi al giorno per gli uomini e 29,8 grammi al giorno per le donne. Le donne che consumavano avocado hanno dimostrato un rischio inferiore del 22% e del 29% di sviluppare il diabete rispettivamente nei modelli non aggiustati e aggiustati, mentre negli uomini questa associazione non è stata riscontrata.

Gli avocado potrebbero ridurre il rischio di diabete grazie alla presenza di antiossidanti che combattono l’infiammazione e il danno cellulare, oltre alla loro bassa densità glicemica che non provoca picchi di zucchero nel sangue. Tuttavia, ulteriori ricerche sono necessarie per comprendere appieno il legame tra il consumo di avocado e il rischio di diabete.

Gli esperti sottolineano l’importanza di una dieta equilibrata e diversificata, anziché concentrarsi eccessivamente su singoli alimenti per la prevenzione del diabete. Tuttavia, includere gli avocado nella propria dieta può essere una scelta salutare, data la loro ricchezza di nutrienti benefici.