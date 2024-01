Con l’arrivo delle basse temperature, è comune sentirsi più suscettibili alle infezioni, ma quanto c’è di vero in questa percezione? Uno studio condotto da ricercatori della Harvard Medical School e della Northeastern University ha analizzato il legame tra il freddo e la nostra capacità di difenderci da virus e batteri, evidenziando risultati sorprendenti.

Il ruolo del muco nella difesa immunitaria

Il nostro organismo dispone di una difesa immunitaria di prima linea nelle vie respiratorie, che si basa sul rilascio di miliardi di minuscole sacche piene di fluido nel muco. Queste sacche, chiamate vescicole extracellulari, circondano e attaccano gli agenti patogeni prima che possano penetrare nel nostro organismo. Tuttavia, secondo lo studio, una diminuzione di soli 5 gradi della temperatura interna delle mucose nasali può compromettere questa efficace barriera immunitaria.

Questo fenomeno rende il nostro organismo più vulnerabile all’attacco di virus e batteri, poiché le prime linee di difesa nel naso sono messe fuori gioco.

L’avvertimento dei geriatri: attenzione al calo delle temperature

Con l’avvicinarsi di un brusco calo delle temperature, i geriatri della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria (Sigg) lanciano un avvertimento, soprattutto per le persone anziane. Il past-presidente della Sigg, Francesco Landi, sottolinea che le persone più esposte sono quelle appartenenti alle fasce più anziane della popolazione, dove i livelli di copertura vaccinale potrebbero essere al di sotto dei limiti auspicabili.

Strategie per la difesa immunitaria

Secondo il presidente della Sigg, Andrea Ungar, è fondamentale proteggere il naso per mantenere una temperatura più elevata delle prime vie respiratorie. Questo può essere ottenuto attraverso l’uso di abbigliamento adeguato, come sciarpe o mascherine, soprattutto per i soggetti più a rischio. I geriatri sottolineano l’importanza della vaccinazione e consigliano una dieta sana, un’attività fisica regolare e l’uso di specifici integratori, sempre sotto la supervisione del medico.

Se quindi il freddo può indebolire le nostre difese immunitarie, adottare accorgimenti come l’abbigliamento adeguato e seguire pratiche di benessere generale può contribuire a proteggerci durante i mesi invernali. La prevenzione rimane la chiave per affrontare al meglio le sfide legate alle infezioni invernali.