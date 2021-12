Gran Bretagna fa record di Covid: 78mila in un giorno, a Natale 1 milione in quarantena FOTO ARCHIVIO ANSA

In Gran Bretagna è nuovo record di casi Covid: 78mila in un giorno, 10 mila in più delle 24 ore precedenti. E il governo annuncia: “Questo record sarà aggiornato frequentemente, nei prossimi giorni”. I casi totali di Omicron confermati sono già 10.017 e proprio la maggior circolazione della nuova variante costringerà molti a passare il Natale in isolamento.

Un milione in quarantena Covid

Sarà un Natale all’insegna della solitudine per più di un milione di cittadini britannici. Queste le previsioni degli esperti a causa della rapida diffusione della variante Omicron a ridosso delle feste. I casi di Covid aumentano vertiginosamente e la nuova variante sta prendendo il sopravvento, superando la variante Delta. Gli esperti britannici infatti avvertono che la trasmissione della nuova variante è “incredibilmente veloce” e che questo record “sarà battuto di frequente, nei prossimi giorni”.

Covid in Gran Bretagna, qualche numero

I dati ufficiali di mercoledì 15 dicembre parlano di 78mila nuovi contagi accertati, circa 10mila in più del giorno precedente: un dato mai visto in Gran Bretagna, dove il record precedente risale allo scorso gennaio, quando furono registrati 68.053 casi. I casi accertati della variante Omicron sono almeno 10.017, ma gli esperti sono certi che si tratti di un dato sottostimato.