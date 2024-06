La carne vegetale è migliore per il cuore rispetto a quella vera

Le alternative di carne a base vegetale stanno guadagnando sempre più popolarità tra i consumatori consapevoli della salute e dell’ambiente. Recenti studi hanno dimostrato che queste alternative sono migliori per il cuore rispetto alla carne vera.

Gli esperti riconoscono che alcuni alimenti a base vegetale sono ultra-processati, ma sostengono che sono comunque più salutari per il cuore rispetto alla carne vera. La revisione degli studi pubblicati sul Canadian Journal of Cardiology sottolinea come le alternative di carne a base vegetale offrano un miglioramento significativo dei fattori di rischio cardiovascolare rispetto alla carne vera. Questi alimenti possono migliorare i livelli di colesterolo e non sono stati collegati all’aumento della pressione sanguigna, nonostante il contenuto di sodio presente in alcuni prodotti.

Le alternative alla carne a base vegetale

Le alternative alla carne a base vegetale, spesso indicate con l’acronimo PBMA (Plant-Based Meat Alternatives), sono prodotti alimentari altamente trasformati costituiti da ingredienti di origine vegetale progettati per sostituire la carne nella dieta. Gli autori dello studio hanno esaminato la ricerca sulle alternative alla carne a base vegetale dal 1970 al 2023, valutando il loro impatto sui fattori di rischio cardiovascolare come la pressione sanguigna e i livelli di colesterolo.

Diversi studi indicano che le alternative alla carne a base vegetale potrebbero migliorare i fattori di rischio cardiovascolare, tra cui i livelli di colesterolo. Nonostante gli alti livelli di sodio in alcune alternative alla carne a base vegetale, questi alimenti non sono stati collegati all’aumento della pressione sanguigna. Per coloro che desiderano ridurre il consumo di carne, soprattutto la carne rossa, sostituirla con i PBMA è probabilmente una scelta salutare per il cuore.

I vantaggi delle alternative di carne a base vegetale

Christopher Gardner, PhD, presidente del comitato nutrizionale dell’American Heart Association e professore di medicina e ricercatore in nutrizione presso la Stanford University, sostiene che ci sono molte qualità che rendono le alternative di carne a base vegetale una scelta salutare rispetto alla carne. I grassi saturi sono più bassi, quelli insaturi sono più alti, e le fibre sono più abbondanti nei PBMA rispetto alla carne animale. Questi fattori suggeriscono che le alternative di carne a base vegetale sono “più sane” per i fattori di rischio cardiometabolico rispetto alla carne animale.

La carne e gli alimenti animali contengono carnitina e colina, precursori del TMAO, una sostanza prodotta durante la digestione della carne rossa che potrebbe aumentare il rischio di problemi cardiovascolari. Le alternative di carne a base vegetale, essendo prive di carnitina e colina, non contribuiscono alla produzione di TMAO. Gardner ha partecipato a uno studio che ha confrontato le alternative di carne a base vegetale con la carne vera, rilevando che il Beyond Meat ha abbassato il colesterolo LDL, il TMAO e il peso, rispetto alla carne animale.

Alimenti ultra-processati e salute cardiovascolare

L’OMS consiglia che una dieta sana per il cuore dovrebbe enfatizzare gli alimenti minimamente trasformati. Dana Hunnes, PhD, supervisore dietista senior presso il RR-UCLA Medical Center, afferma che è inaspettato che le alternative alla carne a base vegetale ultra-lavorata possano essere benefiche per il cuore. Anche se gli alimenti a base vegetale sono associati a migliori fattori di rischio cardiovascolare, l’idea che anche quelli altamente trasformati possano esserlo è sorprendente.

Nonostante ciò, Hunnes sottolinea che non definirebbe “salutari” le alternative di carne a base vegetale altamente trasformate. Tuttavia, le considera più sane rispetto ai prodotti animali come carne ed uova. Gli alimenti altamente trasformati, infatti, vengono digeriti e assorbiti a un ritmo più rapido rispetto agli alimenti integrali a base vegetale. Per questo motivo, proprio come si consiglia di limitare il consumo di carne nella dieta, è utile limitare anche le alternative di carne a base vegetale.

Profili nutrizionali delle alternative vegetali alla carne

Le alternative di carne a base vegetale hanno un profilo nutrizionale più cardioprotettivo rispetto alla carne vera, compresi meno acidi grassi saturi e più fibre per porzione. Gli studi clinici randomizzati disponibili che valutano i PBMA suggeriscono che la sostituzione della carne con questi prodotti può migliorare i fattori di rischio di malattie cardiovascolari, inclusa una riduzione del colesterolo lipoproteico a bassa densità (LDL-C). Inoltre, non sembrano influenzare negativamente altri fattori di rischio cardiovascolare come la pressione sanguigna, nonostante la loro classificazione come alimenti ultra trasformati e l’alto contenuto di sodio di molti prodotti.

Gardner sostiene che, sebbene i PBMA possano essere altamente trasformati, ciò non dovrebbe sminuire i loro potenziali benefici quando vengono utilizzati al posto della carne. Per decenni, i professionisti della sanità pubblica hanno consigliato di mangiare meno carne, ma gli sforzi hanno avuto un successo limitato. La nuova generazione di PBMA ha adottato l’approccio di essere un’alternativa che ha aspetto, odore e sapore simili alla carne animale, con la speranza di rendere più probabile che le persone scelgano questi prodotti rispetto alla carne animale.

Sano e malsano è una falsa dicotomia. Alcuni alimenti che rispondono ai criteri di “ultraprocessati” hanno un profilo nutrizionale migliore rispetto ad altri. Alcuni PBMA hanno un profilo nutrizionale migliore rispetto a molti altri alimenti ultra-processati. Demonizzare i PBMA perché sono alimenti ultra-processati potrebbe portare le persone a consumare carne animale invece di queste alternative, vanificando gli sforzi di migliorare la salute cardiovascolare.