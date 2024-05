La dieta chetogenica può accelerare l’invecchiamento di cuore e reni

Negli ultimi anni la dieta chetogenica, anche detta cheto, è diventata incredibilmente popolare grazie agli effetti impressionanti sulla perdita di peso. Tuttavia, recenti ricerche sui topi suggeriscono che questo tipo di dieta può accelerare l’invecchiamento degli organi interni come il cuore e i reni. Questo solleva preoccupazioni significative riguardo ai potenziali rischi a lungo termine associati alla dieta chetogenica.

La dieta chetogenica

La dieta chetogenica si basa su un alto consumo di grassi e un basso apporto di carboidrati. Gli alimenti tipici di questa dieta includono carne, pesce, burro, uova, formaggi, oli e alcune verdure a basso contenuto di carboidrati. La riduzione dei carboidrati porta il corpo a uno stato di chetosi, in cui brucia i grassi per produrre energia, piuttosto che glucosio derivato dai carboidrati.

Molte persone si rivolgono alla dieta cheto per i suoi rapidi effetti sulla perdita di peso. Studi hanno dimostrato che può essere particolarmente efficace per la riduzione del grasso addominale e la gestione di condizioni come l’epilessia, per la quale è stata originariamente sviluppata.

Tuttavia, gli esperti avvertono che i benefici a breve termine possono essere accompagnati da rischi significativi per la salute a lungo termine.

Lo studio

Un recente studio condotto dai ricercatori dell’UTHealth San Antonio, Texas, ha esaminato gli effetti delle diete chetogeniche sui topi, focalizzandosi principalmente su come queste diete influenzano la senescenza cellulare, un processo associato all’invecchiamento degli organi. I risultati sono stati pubblicati sulla rivista Science Advances e hanno rivelato dati preoccupanti.

I ricercatori hanno confrontato un gruppo di topi alimentati con una dieta chetogenica con un gruppo di controllo che seguiva una dieta normale. I topi del gruppo cheto hanno mostrato tassi di invecchiamento cellulare più elevati nei loro organi, inclusi cuore e reni. Questo effetto è stato attribuito all’accumulo di cellule senescenti, che sono cellule che smettono di dividersi e iniziano a danneggiare i tessuti circostanti attraverso processi infiammatori.

Cosa caratterizza la dieta chetogenica?

Una dieta chetogenica tipica comprende:

Grassi : Dal 55% al 60% delle calorie totali proviene dai grassi.

: Dal 55% al 60% delle calorie totali proviene dai grassi. Proteine : Dal 30% al 35% delle calorie totali proviene dalle proteine.

: Dal 30% al 35% delle calorie totali proviene dalle proteine. Carboidrati: Solo dal 5% al 10% delle calorie totali proviene dai carboidrati, equivalente a circa 20-50 grammi di carboidrati al giorno.

Questo schema macronutrizionale è molto diverso dalle linee guida dietetiche standard, come quelle della Food and Drug Administration (FDA), che raccomanda un maggiore apporto di carboidrati e un minore consumo di grassi saturi. Ad esempio, la FDA suggerisce che meno del 10% delle calorie giornaliere dovrebbe provenire da grassi saturi, mentre nella dieta cheto, i grassi saturi possono costituire una percentuale molto più alta del totale calorico.

Nel loro esperimento, i ricercatori hanno alimentato un gruppo di topi con una dieta ricca di grassi costituita principalmente da Crisco, un grasso vegetale che contiene una grande quantità di grassi insaturi. Un altro gruppo è stato alimentato con burro di cacao, che ha un maggiore contenuto di grassi saturi. Entrambi i gruppi sono stati confrontati con un gruppo di controllo alimentato con una dieta bilanciata in carboidrati, proteine e grassi.

I risultati hanno mostrato che i topi sui regimi chetogenici presentavano un accumulo significativo di cellule senescenti nei loro organi, particolarmente nel cuore e nei reni. Questo accumulo di cellule senescenti è associato a infiammazione cronica, danni ai tessuti e una maggiore probabilità di sviluppare malattie croniche come il cancro.

La senescenza cellulare è un processo in cui le cellule cessano di dividersi e iniziano a rilasciare segnali infiammatori che possono danneggiare i tessuti circostanti. Questo fenomeno è normalmente una risposta al danno cellulare, ma l’accumulo di cellule senescenti può accelerare il processo di invecchiamento e contribuire a varie malattie degenerative.

Nel contesto delle diete chetogeniche, la riduzione drastica dei carboidrati e l’elevato consumo di grassi sembrano stimolare la senescenza cellulare attraverso meccanismi che coinvolgono specifiche proteine come AMPK e p53. Quando i ricercatori hanno bloccato questi percorsi proteici, hanno osservato una riduzione della senescenza cellulare nei topi, suggerendo che questi meccanismi sono cruciali per l’effetto osservato.

Un aspetto interessante dello studio è stato l’esame della reversibilità dei danni causati dalla dieta chetogenica. Quando i topi sono stati riportati a una dieta normale, i marcatori di senescenza cellulare hanno mostrato una diminuzione, indicando che i danni possono essere almeno parzialmente reversibili. Questo apre la possibilità di strategie dietetiche che alternano periodi di dieta chetogenica con periodi di alimentazione normale per mitigare i rischi.

Sebbene lo studio sia stato condotto sui topi, i risultati sollevano preoccupazioni significative per gli esseri umani. Scott Keatley, dietista registrato e proprietario di uno studio nutrizionale a New York City, ha commentato che i risultati forniscono una comprensione meccanicistica di come le diete chetogeniche a lungo termine possano portare all’invecchiamento cellulare e alla disfunzione in organi critici come i reni e il cuore. Keatley ha sottolineato l’importanza di considerare la durata e la composizione della dieta quando si raccomandano diete chetogeniche, specialmente per individui con preesistenti problemi agli organi o a rischio di malattie croniche.

Steve Gendron, PhD, specialista in immunologia ed endocrinologia, ha evidenziato la necessità di studi longitudinali sugli esseri umani per confermare i risultati. Ha osservato che è necessario seguire le persone che seguono una dieta chetogenica per anni, non solo per settimane o mesi, per ottenere una comprensione completa degli effetti a lungo termine.

I benefici e i rischi di questa dieta

Mentre la dieta chetogenica ha dimostrato benefici significativi, come la gestione dell’epilessia e la promozione della perdita di peso, è cruciale considerare anche i potenziali rischi a lungo termine. La dieta può portare a carenze nutrizionali, aumentare il rischio di malattie cardiovascolari e, come suggerisce il recente studio, accelerare l’invecchiamento degli organi.

L’elevato apporto di grassi saturi nella dieta cheto può contribuire all’aumento dei livelli di colesterolo LDL (lipoproteine a bassa densità), noto come “colesterolo cattivo”, che è un fattore di rischio per le malattie cardiovascolari. Inoltre, la mancanza di fibre nella dieta chetogenica può portare a problemi digestivi e aumentare il rischio di malattie gastrointestinali.