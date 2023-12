La droga “Frankenstein”, 300 volte più forte dell‘eroina, è la nuova grande minaccia: uccide al primo colpo, è a base di nitazeni, prodotti dall’uomo in laboratorio per imitare gli effetti degli oppioidi, come l’eroina.

Viene chiamata droga Frankenstein perché può essere mescolata a compresse o polvere. Non ha una ‘faccia’ o un aspetto particolare.

Questo tipo di droghe, dicono gli esperti, possono entrare nella catena di approvvigionamento dell’eroina e delle droghe tipo Xanax che vengono acquistate online o attraverso i social media.

Queste droghe sono state sviluppate alla fine degli anni ’50 da una società svizzera che le ha accantonate perché troppo potenti.

Possono essere mescolati con altre droghe per ottenere risultati molto più forti e spesso fatali.

Una variante chiamata etonitazene – chiamata comunemente pyro – ha ucciso gli studenti di Birmingham Dylan Byfield-Levell, 20 anni, e Jakob Wozniak, 19 anni, nonché l’imprenditore Miles Elliott Davis, 27 anni, tra ottobre 2021 e gennaio 2022.

Will Helstrip, 18 anni, è morto nel maggio 2022 dopo aver ordinato, secondo quanto riferito, un farmaco tipo Valium dal dark web per aiutarlo a dormire.

Tuttavia, il medicinale era addizionato con un oppioide letale che è fino a 20 volte più potente del fentanil e 300 volte più forte dell’eroina.

I genitori hanno dichiarato che il figlio non aveva idea che il farmaco fosse addizionato con l’oppioide sintetico noto come N-pirrolidino etonitazene.

Le droghe Frankenstein, i nitazeni, hanno già ucciso 49 persone nel Regno Unito.

In Italia proprio il 31 ottobre 2023 il Ministero della Salute ha formalmente incluso i mitazeni nelle “tabelle contenenti l’indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope”.

A Dublino, 40 eroinomani sono andati in overdose nel giro di 36 ore il mese scorso, dopo che i nitazeni sono entrati nel mercato locale della droga.

Nello stesso mese, la polizia ha sequestrato il più grande bottino di nitazeni dopo un raid in una struttura illegale nel nord di Londra.

Si ritiene che i nitazeni vengano spediti per lo più dalla Cina e si teme che possano scatenare una nuova guerra tra le bande della criminalità organizzata.

Il 26 luglio, il governo britannico ha emesso un allarme nazionale per la sicurezza dei pazienti che avvertiva di un picco di overdose, soprattutto tra i consumatori di eroina, nelle otto settimane precedenti “in molte parti del Paese”.

L’Ufficio per il miglioramento della salute e le disparità ha rivelato che in alcuni casi i test avevano identificato oppioidi sintetici chiamati nitazeni, che hanno già causato morti negli Stati Uniti.

Ci sono stati gruppi di decessi a Bristol, Basildon, Coventry e nelle West Midlands, con nitazeni anche a Glasgow.

“Il fentanil è dieci volte più forte dell’eroina, i nitazeni sono dieci volte più forti del fentanil.

“Ecco perché la gente va in overdose”.

I movimenti del mercato globale hanno fatto spazio a droghe come i nitazeni.

La catena di approvvigionamento dell’oppio tradizionale è interrotta, in particolare dall’azione in Afghanistan e dalla guerra globale alla droga. Ciò significa che il mercato della droga si sta rivolgendo agli oppioidi sintetici”.