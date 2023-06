Patate alla americana, o jacket potato: una chef rivela un facile trucco per ottenere una pelle “super croccante” in ogni occasione

Poppy O’Toole, o regina delle patate come è stata definita sui social media, in una intervista al The Mirror ha raccontato come prepara una jacket potato, definendolo l’accompagnamento perfetto per qualsiasi pasto.

Così l’umile patata conquista il podio tra gli ortaggi a disposizione per la sua versatilità in cucina: dagli hash brown alle patatine fritte al purè di patate.

Su TikTok, Poppy, che si presenta come @poppycooks, ha affermato come le jacket potato siano particolarmente indicate quando non si sa cosa si mangerà a pranzo o a cena perché sono velocissime da preparare. Consiglia di schiacciarle prima di cucinarle perché sono più gustose e croccanti, sia in forno sia nella friggitrice ad aria, e aggiungere spezie o qualsiasi ingrediente che si preferisce. Riempie, è economica ed è ideale per accompagnare qualsiasi piatto.

L’esperta culinaria pubblica anche la ricetta:

cuocere una patata, per esempio, al microonde per circa 10 minuti

prima che termini la cottura, deporla in un piatto e schiacciarla con un bicchiere

aggiungere un po’ di olio o di burro fuso ed erbe aromatiche a scelta

e poi terminare la cottura in forno o nella friggitrice ad aria per finirla.

Alla patata così cotta si possono aggiungere a piacere formaggi, fagioli o servirla così com’è.

Poppy O’Toole ha collaborato di recente con Sainsbury’s ed ha proposto una cena estiva a base di costolette di maiale con burro alla ‘nduja e patate arrosto al limone, oltre a uno Yorkshire Pudding insieme a salsa da intingere. Altro modo di utilizzare l’umile ortaggio.