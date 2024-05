La pertosse, nota in Italia nel popolo come tosse asinina, dilaga in Gran Bretagna in un contesto di preoccupante aumento dei casi che ha già ucciso cinque bambini. Purtroppo, solo un quarto delle future mamme ha ricevuto il vaccino contro la pertosse, riferisce Emily Stearn sul Daily Mail. Gli esperti, scrive, hanno avvertito che l’epidemia potrebbe essere la più grande “degli ultimi 40 anni”.

Nel 2024 sono già stati registrati quasi 3.000 casi, il triplo dei livelli osservati nell’intero 2023.

Il dottor Michael Head, ricercatore presso l’Università di Southampton, ha dichiarato: ‘La pertosse può uccidere i bambini, e lo fa.

‘L’assunzione del vaccino nei bambini piccoli e nelle future mamme durante la gravidanza è estremamente importante. Il vaccino è sicuro ed estremamente efficace.”

Ha aggiunto: “Come malattia, la pertosse è contagiosa come il morbillo e più contagiosa del Covid.

“Ciò è in parte dovuto al lungo periodo in cui l’individuo infetto può essere contagioso, in grado di trasmettere i batteri ad altri.

Il professor Paul Hunter, dell’Università dell’East Anglia, ha aggiunto: “Sembra che quest’anno potremmo vedere più casi di quanti ne abbiamo visti negli ultimi 40 anni”.

I bambini più piccoli, in particolare sotto i tre mesi, sono “più a rischio di morte e di sviluppare problemi a lungo termine come danni cerebrali”, ha affermato.

“Il problema è che questa fascia di età è troppo giovane per il vaccino nella maggior parte dei casi”, ha aggiunto.

«Ecco perché diciamo di vaccinarsi alle donne incinte. Non per proteggerle ma per proteggere i loro bambini durante i primi mesi di vita più rischiosi. La vaccinazione rimane la migliore difesa contro la pertosse ed è fondamentale che le donne incinte e i bambini piccoli ricevano i vaccini al momento giusto. La pertosse può colpire persone di tutte le età, ma per i bambini molto piccoli può essere estremamente grave”.

Decine di bambini morivano ogni anno prima che il vaccino durante la gravidanza fosse introdotto in Inghilterra nel 2012.

Tra allora e il 2023 sono stati registrati solo 21 decessi.

Una mamma ha lanciato un appello dopo che anche il suo bambino di un mese ha trascorso due settimane in ospedale, compreso un periodo in terapia intensiva a causa della malattia. “Se sei un anti-vaxxer, per favore, riconsideralo: questo è mortale per i bambini, non vale la pena rischiare. Non vale la pena passare quello che stiamo passando.”

All’inizio può essere difficile distinguere la pertosse da un raffreddore, poiché i primi segni sono generalmente naso che cola e mal di gola.

Ma circa una settimana dopo, i malati possono sviluppare attacchi di tosse che durano minuti, difficoltà a respirare dopo un colpo di tosse ed emettere un “urlo” tra un colpo di tosse e l’altro.

Altri segni di pertosse includono la formazione di un muco denso che può causare vomito e arrossamento del viso.

La pertosse è una malattia ciclica che in genere raggiunge il picco ogni cinque anni. L’ultimo si è verificato nel 2016, quando sono stati confermati quasi 6.000 casi.

Prima della pandemia, ogni anno venivano registrati tra 2.500 e 4.500 casi sospetti. Durante la crisi del coronavirus questo numero erasceso a circa 500.

Quest’anno, 556 casi sono stati registrati a gennaio, 918 a febbraio e 1.319 a marzo.

La metà (50,8%) erano tra quelli di età pari o superiore a 15 anni, con più di un quarto (28,6%) tra i bambini di età compresa tra 10 e 14 anni.

Chi ne soffre è contagioso da circa sei giorni dopo l’inizio dei sintomi simili al raffreddore fino a tre settimane dopo l’inizio della tosse.

La pertosse è meno grave nei bambini più grandi e negli adulti, ma può comunque causare dolore alle costole, ernie, infezioni alle orecchie e incontinenza urinaria in questi gruppi.