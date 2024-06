Lo xilitolo è collegato a un rischio più elevato di infarto e ictus

Lo xilitolo è diventato un sostituto popolare dello zucchero in molti prodotti alimentari e di consumo, dalle caramelle e gomme senza zucchero ai dentifrici. Questo sostituto dello zucchero, apprezzato per il suo basso contenuto calorico e il basso indice glicemico, è spesso visto come una scelta salutare rispetto allo zucchero tradizionale. Tuttavia, studi recenti suggeriscono che alti livelli di xilitolo circolante nel sangue potrebbero essere collegati a un aumento del rischio di infarto, ictus e altri eventi cardiovascolari.

Xilitolo e aumento del rischio di infarto, lo studio

Un recente studio pubblicato sull’European Heart Journal, condotto dai ricercatori della Cleveland Clinic, ha sollevato seri dubbi sulla sicurezza cardiovascolare dello xilitolo. Questo studio ha analizzato dati su larga scala e ha trovato associazioni tra alte concentrazioni di xilitolo nel sangue e un aumento del rischio di eventi cardiovascolari a tre anni. I ricercatori hanno osservato che un terzo dei soggetti con le più alte concentrazioni di xilitolo nel plasma ha manifestato un numero maggiore di eventi cardiovascolari rispetto ai soggetti con livelli inferiori.

Gli alcoli zuccherini come lo xilitolo sono carboidrati che, nonostante il nome, non contengono alcol. Sono utilizzati principalmente per dolcificare prodotti senza zucchero e a basso contenuto calorico, poiché offrono un gusto simile allo zucchero con meno calorie. Lo xilitolo, in particolare, si trova naturalmente in piccole quantità in frutta, verdure fibrose, pannocchie di mais, alberi e nel corpo umano stesso. Nonostante le sue origini naturali, l’uso crescente di xilitolo e altri dolcificanti artificiali nei cibi trasformati ha sollevato preoccupazioni tra gli esperti di salute.

La scoperta di un potenziale legame tra xilitolo e rischi cardiovascolari non è isolata. L’anno precedente, lo stesso team della Cleveland Clinic aveva identificato un’associazione simile tra l’eritritolo, un altro zucchero alcolico, e il rischio cardiovascolare. Sebbene lo xilitolo non sia così comune nei prodotti cheto o senza zucchero negli Stati Uniti, è diffuso in altri paesi, rendendo queste scoperte particolarmente rilevanti a livello globale.

Il dottor Stanley Hazen, presidente del dipartimento di Scienze Cardiovascolari e Metaboliche presso la Cleveland Clinic, ha sottolineato l’urgenza di ulteriori ricerche sugli alcoli di zucchero e i dolcificanti artificiali. Hazen ha affermato che, mentre non è necessario eliminare prodotti come il dentifricio contenente xilitolo, è cruciale essere consapevoli che l’assunzione di prodotti con alti livelli di xilitolo potrebbe aumentare il rischio di eventi legati alla formazione di coaguli di sangue.

Lo studio della Cleveland Clinic ha esaminato oltre 3.000 soggetti negli Stati Uniti e in Europa. I risultati hanno mostrato che coloro con alti livelli di xilitolo circolante avevano un rischio maggiore di eventi cardiovascolari nei tre anni successivi. I test preclinici hanno confermato questi risultati, dimostrando che lo xilitolo può causare la coagulazione delle piastrine e aumentare il rischio di trombosi. Inoltre, i ricercatori hanno osservato che l’ingestione di una bevanda zuccherata con xilitolo aumentava significativamente la capacità di coagulazione del sangue rispetto a una bevanda zuccherata con glucosio.

Nonostante le preoccupazioni sollevate dallo studio, i ricercatori hanno riconosciuto alcune limitazioni. Gli studi di osservazione clinica, infatti, mostrano solo associazioni e non possono dimostrare causalità. Pertanto, sono necessari ulteriori studi per valutare la sicurezza cardiovascolare a lungo termine dello xilitolo.

Il dottor Cheng-Han Chen, cardiologo interventista e direttore medico del programma cardiaco strutturale presso il MemorialCare Saddleback Medical Center in California, ha dichiarato che è prudente evitare grandi quantità di xilitolo finché non si comprenderanno meglio i suoi effetti. Chen ha spiegato che lo xilitolo potrebbe influenzare la “viscosità” delle piastrine nel sangue, aumentando il rischio di formazione di coaguli di sangue nel cuore o nel cervello.

Il dottor Rigved Tadwalkar, cardiologo consultivo presso il Providence Saint John’s Health Center in California, ha sottolineato che lo studio era osservazionale e non dimostra in modo definitivo che lo xilitolo causa direttamente problemi cardiovascolari. Tuttavia, i risultati sollevano sufficienti preoccupazioni da giustificare ulteriori indagini. Tadwalkar ha osservato che, mentre l’eritritolo è più comune negli Stati Uniti, lo xilitolo trova un uso più ampio in altri paesi e in alcuni prodotti senza zucchero.

Bradley Serwer, cardiologo e direttore medico presso VitalSolution, ha richiamato l’attenzione sui problemi storici associati ai sostituti dello zucchero, risalenti alla scoperta della saccarina nel 1879. Serwer ha suggerito che il valore salutare dei sostituti dello zucchero dipende dalle condizioni mediche individuali, raccomandando di mantenere una dieta sana ed equilibrata con un basso indice glicemico.