Malattie sessuali, i quattro sintomi da tenere d'occhio: dolori muscolari, perdita di capelli...

I quattro sintomi nascosti delle infezioni per malattie sessuali che è bene riconoscere e in seguito eventualmente sottoporsi a delle analisi. Alla maggior parte delle persone sono noti i sintomi comuni causati dalle MTS, come ad esempio lesioni o bruciore agli organi genitali, ma possono essercene alcuni che si manifestano in altre parti del corpo. Secondo quanto riportato dal SUN, Manoj Malu, fondatore e direttore delle Clarewell Clinics, esorta a stare attenti a eventuali sintomi allarmanti, anche diversi da quelli che si conoscono. Al Daily Star ha detto: “Quando una persona pensa alle MTS solitamente crede che i sintomi siano circoscritti ai genitali. È importante essere consapevoli che la maggior parte delle MTS scatenano sintomi in altre parti del corpo”.

Verruche anali e occhi rossi

Malu spiega che le verruche anali possono erroneamente far pensare di avere le emorroidi e dunque essere curate in modo sbagliato. “È facile liquidare gli occhi rossi appiccicosi come febbre da fieno. Tuttavia, è importante ricordare che anche la clamidia e la gonorrea possono causare sintomi analoghi, soprattutto se ci sono stati contatti intimi con una persona infetta. Anche la sifilide può causare arrossamento degli occhi insieme ad alcune miodesopsie e disturbi della vista. La persona potrebbe facilmente ignorare alcuni sintomi, come una sottile eruzione cutanea, sentirsi un po’ febbricitante e stanca. Un’infezione da sifilide che colpisce gli occhi è una questione seria da non prendere alla leggera”, osserva Malu.

Malattie sessuali, perdita di capelli e dolori articolari

E’ un altro sintomo e l’esperto dichiara: “La sifilide nella seconda fase, che può verificarsi in qualsiasi momento da un paio di mesi fino a 2 anni dopo la prima insorgenza, può causare la caduta dei capelli. Precisa che la perdita dei peli può verificarsi anche su sopracciglia, ciglia, ascelle, braccia, gambe e torace. “Alcuni pazienti presentano gonfiore doloroso delle grandi articolazioni (gomito, polso, ginocchio e caviglie) a causa di infezioni da clamidia. Ciò accade perché il rivestimento delle nostre articolazioni ha alcuni antigeni molto simili a quelli presenti in questi batteri. Un disturbo particolarmente grave è un’infezione settica delle articolazioni causata dalla gonorrea. La zona è molto arrossata, calda, gonfia per cui il paziente necessita di una cura d’urgenza in ospedale. Malu ha spiegato: “La distruzione ossea delle ginocchia causata da sifilide tardiva prima dell’avvento della penicillina era diffusa ma ora fortunatamente è rara”.