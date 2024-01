Menopausa, nuoto in acqua fredda rimedio efficace per ridurre i sintomi

Il nuoto in acqua fredda potrebbe rivelarsi un alleato potente nel combattere i sintomi della menopausa, secondo uno studio recentemente pubblicato su Sage Journals. Con il coinvolgimento di 1.114 donne, di cui 785 in menopausa, la ricerca ha esaminato gli effetti del nuoto in acque fredde sui sintomi associati a questa fase della vita.

Menopausa e nuoto in acqua fredda, i benefici

I risultati dello studio sono stati sorprendenti:

47% delle donne ha riportato un miglioramento dei sintomi di ansia.

34% ha evidenziato una riduzione degli sbalzi d’umore.

31% ha sperimentato un miglioramento dell’umore.

30% ha notato una diminuzione delle vampate di calore.

Le donne coinvolte nell’indagine hanno indicato che il nuoto in acqua fredda non solo contribuisce a ridurre lo stress e l’ansia, ma può avere un impatto positivo su vari sintomi legati alla menopausa.

Molte donne hanno affermato di nuotare esplicitamente per alleviare lo stress e l’ansia, definendo l’esperienza come terapeutica e fonte immediata di sollievo. Alcune hanno sottolineato che l’acqua fredda ha un effetto benefico non solo fisico ma anche mentale. Una partecipante di 57 anni ha dichiarato: “L’acqua fredda è fenomenale. Mi ha salvato la vita. Nell’acqua posso fare qualsiasi cosa. Tutti i sintomi scompaiono, e mi sento al meglio.”

Considerazioni degli esperti

Gli esperti concordano sul fatto che l’acqua fredda abbia effetti positivi sull’umore e sullo stress. Joyce Harper, professoressa di scienze riproduttive presso l’University College di Londra e autrice senior dello studio, ha sottolineato che l’acqua fredda può migliorare l’umore e ridurre lo stress, come dimostrato anche in altri studi sui nuotatori all’aperto.

Tuttavia, alcuni esperti suggeriscono di considerare che lo studio potrebbe contenere pregiudizi, poiché le partecipanti erano donne che già nuotavano in acque fredde e avevano precedentemente segnalato un’associazione tra i sintomi della menopausa e il nuoto in acque fredde.

Consigli per iniziare il nuoto in acqua fredda

Per coloro che desiderano sperimentare i benefici del nuoto in acqua fredda, gli esperti consigliano di iniziare lentamente e sotto la doccia:

Temperature fredde graduali: Inizia con temperature dell’acqua sotto i 60 gradi.

Inizia con temperature dell’acqua sotto i 60 gradi. Incremento progressivo: Inizia con sessioni di 30 secondi e aumenta gradualmente il tempo in acqua fino a raggiungere 2 o 3 minuti.

Inizia con sessioni di 30 secondi e aumenta gradualmente il tempo in acqua fino a raggiungere 2 o 3 minuti. Alternanza caldo-freddo: Alterna tra docce fredde di tre minuti e docce calde di un minuto.

Il nuoto in acqua fredda emerge come una pratica potenzialmente benefica per ridurre i sintomi della menopausa, offrendo un approccio naturale e rinfrescante alla gestione dello stress e dei disagi associati a questa fase della vita. Tuttavia, è sempre consigliabile consultare il medico prima di intraprendere nuove pratiche, specialmente se si hanno condizioni di salute preesistenti.