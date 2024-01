Le lenticchie, nutrienti e versatili, sono un elemento fondamentale nelle dispense di chi cerca un’alternativa salutare alle proteine di origine animale. Per la comodità di un pasto veloce, molti optano per le lenticchie in scatola, pronte per essere scolate e utilizzate in svariate ricette. Ma quali sono le migliori opzioni industriali, disponibili nei supermercati? Gli esperti del Gambero Rosso hanno condotto una degustazione alla cieca (senza conoscere le marche) valutando aspetto, aroma, gusto, struttura e masticabilità di lenticchie di marchi rinomati e private label.

Le migliori lenticchie in scatola secondo Gambero Rosso

Ecco la classifica delle migliori lenticchie in scatola secondo il Gambero Rosso. Al primo posto ci sono 4 prodotti ex aequo. Si tratta di:

D’Amico – Montello, lenticchie da “Lenticchia di Castelluccio di Norcia Igp”

Prezzo: 1,99/2,89 €

Giudizio: Semi piccoli, chiari, abbastanza integri e in forma. Profilo aromatico delicato con note vegetali secche, richiami al legno e ricordi di buccia di castagna. Gusto lieve, equilibrato e pulito, con una struttura un po’ bucciosa ma carnosetta.

Esselunga Bio, lenticchie biologiche

Prezzo: 0,99 €

Giudizio: Calibro grande, colore chiaro, aspetto invitante con semi sgranati e in forma. Profumo vegetale dolce e pulito. Gusto e profilo aromatico centrati sulle note vegetali secche, con una struttura al dente e una buccia leggermente fastidiosa.

Valfrutta, lenticchie italiane cotte al vapore

Prezzo: 2,20/3,29 €

Giudizio: Piccole, variegate nel colore, integre e in forma. Odore classico delle lenticchie in scatola, con ricordi di buccia di castagna. Gusto coerente e pulito, con una struttura carnosetta ma leggermente farinosa.

Vivi Verde Bio, lenticchie biologiche lessate al naturale

Prezzo: 1,69 €

Giudizio: Aspetto promettente, integre e sgranate, con tonalità variegate. Odore e aromi delicati e precisi, con una struttura al dente e appena “bucciosa”.

A seguire, due menzioni speciali:

Cirio lenticchie cotte con succo di pomodoro da concentrato

Prezzo: 1,25/1,65 €

Giudizio: Aspetto convincente e gusto pulito.

Selex, lenticchie cotte a vapore solo con acqua e sale

Prezzo: 1,99/2,19 €

Giudizio: Esperienza sensoriale delicata e gusto equilibrato.

Con questa guida, scegliere le lenticchie in scatola diventa un’esperienza gustativa guidata dall’esperienza degli esperti del Gambero Rosso.

Fonte: Gambero Rosso.