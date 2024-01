La noce moscata potrebbe nascondere un segreto inaspettato: la chiave per una vita più lunga e sana. Una recente ricerca condotta da esperti del Korea Basic Science Institute, Jeonbuk National University Medical School e Chung-Ang University ha portato alla luce un composto rivoluzionario, il Nectandrin B (NecB), capace di migliorare la durata della vita in modo significativo.

Noce moscata, l’importanza di di NecB

NecB, estratto dalla noce moscata, si è rivelato un autentico elisir di lunga vita nei test condotti su moscerini della frutta. I ricercatori hanno osservato un sorprendente aumento del 42,6% nella durata della vita rispetto al gruppo di controllo. Questo dato pionieristico potrebbe collocare NecB tra gli agenti anti-invecchiamento più efficaci mai identificati.

Fitochimici e invecchiamento sano

Il mondo scientifico riconosce sempre di più i fitochimici come possibili rimedi contro le malattie legate all’invecchiamento. La noce moscata, oltre a rendere deliziosi i nostri piatti, ha attirato l’attenzione per le sue proprietà antiossidanti. NecB, in particolare, sembra distinguersi per la sua capacità di contrastare lo stress ossidativo, abbassando i livelli di specie reattive dell’ossigeno (ROS).

Lo studio

L’esperimento, ha evidenziato come NecB agisca in modo multifattoriale. Oltre a prolungare la vita, ha migliorato i sintomi legati all’invecchiamento, tra cui problemi di movimento, aumento di peso, degenerazione oculare e neurodegenerazione.

La riduzione significativa di ROS rappresenta un punto di svolta nella comprensione del ruolo di NecB. Queste particelle, spesso associate ai radicali liberi, sono notoriamente responsabili dello stress ossidativo, un processo chiave nell’invecchiamento cellulare. La capacità di NecB di contrastare questo stress apre nuove vie per la ricerca sulla longevità.

Potenziale terapeutico

Gli studiosi non esitano a sottolineare l’importanza di approfondire ulteriormente la ricerca su NecB. Il suo potenziale terapeutico potrebbe estendersi oltre la longevità, affrontando la degenerazione legata all’età. La comunità scientifica guarda ora con grande interesse a questo composto, ritenuto un contributo significativo alla comprensione del processo di invecchiamento.

