Nuovi batteri resistenti ai farmaci trovati a bordo della Stazione Spaziale Internazionale: come ci sono arrivati? imbarcati su Marte?. L’equipaggio della ISS trova a bordo “batteri resistenti ai farmaci” e non ha idea di come siano arrivati lì. I membri dell’equipaggio a bordo della Stazione Spaziale Internazionale hanno scoperto un “ I membri dell’equipaggio a bordo della Stazione Spaziale Internazionale hanno scoperto un “ batterio resistente ai farmaci”. Non hanno idea di come sia arrivato lì, ma hanno scoperto che era più forte dei batteri di casa. È stato imbarcato su Marte?

I ricercatori a bordo della stazione orbitante hanno confermato la scoperta che potrebbe portare a ulteriori sviluppi di batteri più forti in grado di resistere al trattamento. La microgravità a bordo della stazione è stata considerata una delle ragioni della sua sopravvivenza.

Ma da dove provenisse ha lasciato perplessi il team che non ricorda i batteri che sono arrivati a bordo. Condizioni diverse per gli organismi sulla ISS implicano un percorso di crescita diverso rispetto a quelli sulla Terra.

Un nuovo studio sull’Enterobacter Bugandensis ha isolato 13 ceppi della specie dalla ISS e ha analizzato i cambiamenti nella loro crescita rispetto ai ceppi associati sulla terra.

I batteri a bordo della ISS sono stati collegati a infezioni cliniche come la sepsi e si è scoperto che il ceppo a bordo della stazione spaziale è molto più resistente ai farmaci e agli interventi medici rispetto alla Terra.

Anche se non è chiaro in che modo i batteri possano influenzare la salute di coloro che vivono sulla ISS, ha dato agli scienziati un avvertimento nel caso in cui questi batteri più audaci tornassero sul nostro pianeta, ha riferito Gizmodo.

Al momento non è noto se i batteri a bordo rappresentino una minaccia per gli abitanti della Terra. Mentre agli astronauti a bordo della stazione viene detto di viaggiare leggeri, microbi e batteri sconosciuti possono farsi strada sulla nave.

Ciò avviene quando la NASA è invitata a creare la propria ala di Starship Troopers mentre i materiali provenienti da Marte vengono rispediti sulla Terra e potrebbero ospitare microbi e alieni nel loro carico.

Un team che chiede la creazione di una “astrobiodifesa” ha avvertito il pubblico che potrebbero verificarsi enormi cambiamenti nelle rocce e nei minerali rispediti dal Pianeta Rosso.

“L’esplorazione spaziale offre alcune delle più grandi sfide e opportunità del nostro tempo. Ma mentre ci avventuriamo ulteriormente verso l’ignoto, ci esponiamo anche a pericoli nuovi e precedentemente imprevisti”, hanno avvertito in una dichiarazione congiunta.

Come parte del budget miliardario della NASA per la restituzione dei campioni, l’organizzazione spaziale ha meno di 11 miliardi di dollari con cui giocare, e una parte di essi potrebbe essere utilizzata per il gruppo “astrobiodefence”.