Omicron, l’allarme Oms: “La variante raddoppia i contagi in 3 giorni”. In Italia 84 casi

Omicron è stata segnalata in 89 paesi e il numero di contagi raddoppia in 1,5-3 giorni nelle aree a trasmissione comunitaria. Lo rende noto l’Oms. La nuova variante del Covid si sta diffondendo rapidamente nei paesi con alti livelli di immunità della popolazione, ma non è chiaro se ciò sia dovuto alla capacità del virus di eludere l’immunità, alla sua maggiore trasmissibilità o a una combinazione di entrambi, spiega l’Oms in un aggiornamento sulla pandemia.

“Sono necessari più dati per comprendere il profilo della gravità” di Omicron e se i vaccini attuali siano efficaci, aggiunge l’Oms. Non è ancora chiaro “in che modo la gravità sia influenzata dalla vaccinazione e dall’immunità preesistente”, aggiunge l’organismo, specificando che “ci sono ancora dati limitati e nessuna prova sottoposta a revisione sull’efficacia del vaccino per Omicron”.

L’Oms ha avvertito che con i casi in aumento così rapidamente, gli ospedali potrebbero essere sovraccaricati in alcuni Paesi. “I ricoveri nel Regno Unito e in Sudafrica continuano ad aumentare e, dato il numero di casi in rapido aumento, è possibile che molti sistemi sanitari vengano rapidamente sopraffatti”.

Omicron, in Italia 84 casi

In Italia, “sono salite a 84 le sequenze della variante analizzate e depositate nella piattaforma ICoGen, che riceve le segnalazioni della rete di oltre 70 laboratori regionali coordinata dall’Iss. Il dato è in forte crescita rispetto alle 55 presenti ieri mattina”.

In una nota l’Istituto superiore di Sanità spiega che “la maggior parte delle segnalazioni (aggiornate alle ore 9 del 18 dicembre) è arrivata da Lombardia (33) e Campania (20, di cui 7 legate al caso indice di fine novembre), mentre in generale la variante è segnalata in 13 regioni (Lazio 8, Puglia 7, Veneto 5, Piemonte e Emilia Romagna 2, Abruzzo, Calabria, Liguria, Sardegna, Sicilia, Toscana 1) e 1 PA (Bolzano, 1)”.

“Lunedì 20 dicembre sarà effettuata una nuova flash survey per stimare la prevalenza della variante”, conclude l’Iss.

Covid Italia, Draghi convoca cabina di regia il 23 dicembre

Davanti alla sempre più crescente emergenza, il presidente del Consiglio Mario Draghi, ha convocato la riunione della cabina di regia sul Covid-19 per giovedì 23 dicembre a Palazzo Chigi.