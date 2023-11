Pasta e riso raffreddati, per essere riscaldati e mangiati il giorno dopo fanno bene alla salute, riducono il rischio diabete e la glicemia alta e anche i rischi di cancro.

Il principio vale in genere per tutti i cibi del giorno prima: è un conforto per le nostre nonne o bisnonne, dei tempi in cui non si buttavia via nulla. La consolazione viene da un articolo di Alice Callahan, sul New York Times. Callahan ha sentito medici, dietologi, diabetologi. Ed ecco il risultato della sua inchiesta.

“Cuoci un po’ di pasta o riso bianco, scrive, e lascialo raffreddare durante la notte in frigorifero. Entro il giorno successivo, alcuni degli amidi naturali presenti negli alimenti si saranno trasformati in versioni più sane, chiamate amidi resistenti, che sono stati collegati a una serie di benefici per la salute tra cui un basso livello di zucchero nel sangue, una migliore salute dell’intestino e un rischio ridotto di alcuni tipi di cancro”.

L’idea che sia possibile modificare le proprietà salutari di un alimento semplicemente cuocendolo e raffreddandolo potrebbe sembrare troppo bella per essere vera. Ma secondo esperti come Balazs Bajka, fisiologo intestinale del King’s College di Londra, c’è qualcosa di vero,aggiunge Callahan.

Il raffreddamento degli alimenti ricchi di amido può causare alcuni cambiamenti nella loro struttura che possono apportare benefici alla salute, ha affermato il dottor Bajka. Ecco cosa sappiamo.

L’amido resistente è un tipo di fibra naturalmente presente in molti tipi di alimenti vegetali, come cereali integrali, fagioli, noci, semi, banane verdi e platani. Ma può essere aumentata anche in altri alimenti che contengono principalmente amido normale, come riso, pasta e patate, dopo averli cotti e poi raffreddati.

La cottura e il raffreddamento fanno sì che le molecole di amido del cibo diventino strettamente legate tra loro, rendendole più difficili da digerire. Quando ciò accade, parte dell’amido diventa “resistente”, il che significa che le sue molecole di zucchero non vengono facilmente divise e assorbite nel flusso sanguigno come farebbero normalmente.

Anche se si riscalda il cibo come avanzi il giorno successivo, la maggior parte dell’amido resistente formatosi durante il raffreddamento rimarrà.

Quali sono i benefici per la salute dell’amido resistente?

Poiché gli amidi resistenti non sono facilmente digeribili, non aumentano il livello di zucchero nel sangue tanto quanto l’amido normale, ha affermato Kimberley Rose-Francis, una dietista della Florida specializzata nel lavoro con pazienti con diabete.

Invece, l’amido resistente continua nell’intestino, dove può nutrire i microbi buoni nell’intestino. Questo li aiuta a prosperare e a produrre molecole benefiche che sono state collegate a un abbassamento del colesterolo e dell’infiammazione e a una migliore salute dell’intestino in generale.

Quando cucini e raffreddi un alimento amidaceo, aumenti effettivamente anche il suo contenuto di fibre.

La fibra è stata collegata a una serie di benefici per la salute, tra cui una riduzione del rischio di malattie cardiache, diabete di tipo 2 e alcuni tipi di cancro. E se consumato come amido resistente, sembra meno probabile che altre forme di fibra causino effetti spiacevoli come gas o gonfiore.

Buone fonti di fibre includono cereali integrali, frutta, verdura e legumi. E oltre a mangiare cibi che contengono naturalmente amido resistente, come fagioli, orzo, banane verdi e avena, puoi aumentare i livelli di amido resistente in alimenti come pasta, patate e riso cuocendoli e raffreddandoli.