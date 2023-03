Semaglutide, il farmaco anti diabete che non si trova più: la gente lo compra per dimagrire

Il farmaco anti diabete semaglutide usato dai diabetici è sempre più introvabile perché ormai viene usato per dimagrire. L’allarma lo ha lanciato l’Aifa, l’Agenzia Italiana del Farmaco che in una nota informativa pubblicata sul suo sito “sottolinea che l’aumento della domanda di questo medicinale “ha portato a carenze che si prevede continueranno per tutto il 2023”.

Semaglutide, il farmaco anti diabete. La nota dell’Aifa

Sebbene la fornitura continui ad aumentare, si legge nella nota informativa, “non è possibile prevedere con certezza quando risulterà sufficiente a soddisfare completamente la domanda attuale. Una tardiva consapevolezza della situazione di esaurimento delle scorte può comportare l’impossibilità per i pazienti di acquisire le dosi necessarie, con possibili conseguenze cliniche come l’iperglicemia”.

Insomma: chi vuole dimagrire facilmente, senza sport e senza dieta e continuando a mangiare la qualsiasi, sta mettendo a rischio i diabetici che rischiano sempre più di non trovare in farmacia il semaglutide.

L’utilizzo del Semaglutide senza prescrizione medica, precisa la nota, è indicato esclusivamente per il trattamento di adulti affetti da diabete mellito di tipo 2 in aggiunta a dieta ed esercizio fisico: “Ogni altro utilizzo, inclusa la gestione del peso, rappresenta un uso off-label e attualmente mette a rischio la disponibilità di Ozempic (Ndr. il nome commerciale del principio attivo Semaglutide) per la popolazione indicata”.