È stato scoperto che le sigarette elettroniche hanno livelli sempre più bassi di alcune delle sostanze chimiche tossiche che rendono il fumo dannoso per i polmoni.

Più di 5.000 persone, o l’11,6% del gruppo complessivo , erano ex consumatori di sigarette elettroniche e il 5,2% (2.329) le utilizzavano ancora al momento della selezione.

Le sigarette elettroniche sono state pubblicizzate dalle aziende produttrici come alternative più sicure al fumo delle “bionde”..

Ma hanno un ingrediente che crea dipendenza: la nicotina.

I giovani che svapano in realtà hanno più probabilità di iniziare a fumare, rispetto a chi non fa uso di e-cigarette, secondo la Truth Initiative.

Nel gruppo studiato dal team della Boston University gli ex svapatori avevano un rischio maggiore del 21% di sviluppare malattie respiratorie e le persone che ancora svapavano il rischio era del 43%.

Avevano il 33% in più di rischio di contrarre la bronchite cronica, il 69% in più di ammalarsi di enfisema e il 57% in più di probabilità di sviluppare la Bpco.

Prima che la pandemia di coronavirus diventasse l’emergenza sanitaria del secolo, l’aumento dello svapo di adolescenti e giovani negli Usa era diventata una priorità sanitaria assoluta.

A preoccupare anche l’ondata di malattie polmonari potenzialmente mortali tra le persone.

I funzionari dei Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) hanno scoperto che le terribili malattie erano collegate all’acetato di vitamina D.

La sostanza è usata per riempire i vapori con e-liquid di cannabis contraffatti.

Ma era un precoce segnale di avvertimento che i dispositivi non erano del tutto sicuri (oltre all’occasionale esplosione di un’e-cigarette difettosa).

Quest’ultimo studio indica che anche i vaporizzatori potrebbero causare danni a lungo termine.

“Negli ultimi anni abbiamo assistito a un drammatico aumento dell’uso di sigarette elettroniche tra i ragazzi e i giovani adulti che minaccia di ribaltare anni di battaglie contro l’uso del tabacco”.

A spiegarlo è Andrew Stokes, coautore dello studio.

“Questa nuova prova indica inoltre che a causa dello svapo, potrebbe esserci un aumento delle malattie respiratorie man mano che i ragazzi e i giovani adulti crescono e arrivano alla mezza età”