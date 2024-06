Un colpo di calore può uccidere in pochi minuti: coagula il sangue, fa gonfiare il cervello e può essere letale a qualsiasi età, ecco i segnali che tutti devono conoscere e come proteggersi.

Il colpo di calore, avverte un medico inglese, Martin Scurr, dalle pagine del Mail on line, si verifica quando il corpo non è in grado di controllare quella che la natura ha stabilito essere la migliore temperatura corporea affinché i nostri sistemi vitali funzionino normalmente. È potenzialmente letale per persone di ogni età e forma fisica.

Il colpo di calore si verifica quando la temperatura corporea supera il range normale compreso tra 36°C e 37,5°C. È dovuta al fallimento dei meccanismi di raffreddamento del corpo e non è la stessa cosa della febbre, che è causata, ad esempio, dall’infiammazione dovuta a un’infezione.

Con un’infezione, spiega il dottor Martin Scurr, i messaggi vengono inviati dalle molecole infiammatorie all’ipotalamo – l’area del cervello che controlla la temperatura (il calore è il modo in cui il corpo uccide l’agente patogeno che causa l’infezione).

Quando la temperatura corporea supera i 40,5°C e non è presente alcuna malattia febbrile, si parla di ipertermia o colpo di calore.

Il calore del nostro corpo, prosegue il dottor Martin Scurr, è il risultato di processi metabolici interni – tra cui la digestione, l’azione muscolare e persino la funzione cerebrale, che a sua volta utilizza molta energia – e l’effetto del calore che ci circonda.

Il nostro metodo di raffreddamento è la sudorazione, dove l’acqua evapora sulla pelle per abbassare la temperatura.

Tuttavia, questo sistema di sicurezza è inefficace quando è molto umido, poiché il sudore non evapora in modo altrettanto efficace.

Quando la temperatura corporea aumenta sempre di più, il sistema nervoso centrale non funziona correttamente.

Di conseguenza, il liquido può accumularsi nei polmoni, rendendo difficile respirare e ottenere abbastanza ossigeno. La mancanza di ossigeno – ma anche il calore stesso – può influenzare il muscolo cardiaco e i componenti elettrici del cuore possono diventare acuti, causando un ritmo cardiaco anormale.

Le convulsioni sono comuni, causate dal gonfiore del cervello, insieme a una serie di potenziali effetti su tutto il sistema nervoso (come scarsa funzionalità dei nervi, compromissione dell’equilibrio e della coordinazione muscolare, debolezza e intorpidimento dei piedi e delle gambe).

Il surriscaldamento porta anche a lesioni renali, danni al fegato e coagulazione del sangue diffusa in tutto il corpo.

In sostanza, il colpo di calore provoca un collasso sistemico totale, con i sopravvissuti che rischiano di subire menomazioni a lungo termine.

Le persone più probabilmente colpite hanno più di 70 anni, anche se tutti abbiamo sentito parlare di bambini piccoli lasciati in macchina quando fa caldo e che sono morti anche loro di colpo di calore.

Inizialmente, le persone colpite si sentiranno indebolite e scosse e, ad un certo punto, progressivamente esauste e confuse – il tempo che intercorre tra la consapevolezza che non tutto andava bene e la confusione e il disorientamento può essere molto breve, forse solo pochi minuti, senza tempo per capire la situazione difficile in cui ti trovi prima che le cose diventino disperatamente serie.