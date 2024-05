I ricercatori hanno sviluppato un nuovo modo per prevedere l’aritmia cardiaca 30 minuti prima che si verifichi utilizzando l’intelligenza artificiale e la tecnologia indossabile. L’aritmia cardiaca, un disturbo che coinvolge il battito irregolare del cuore, ha da sempre rappresentato una sfida per medici e pazienti. Tuttavia, i ricercatori stanno sviluppando un metodo innovativo per prevedere l’aritmia cardiaca fino a 30 minuti prima che si verifichi, aprendo la strada a un trattamento più tempestivo e personalizzato.

La fibrillazione atriale (AFib), una forma comune di aritmia cardiaca, colpisce milioni di persone in tutto il mondo. Nel 2019, circa 59 milioni di individui vivevano con questa condizione, che, se non trattata, può aumentare il rischio di complicazioni cardiovascolari gravi come ictus e infarto.

Una diagnosi precoce di fibrillazione atriale è cruciale per migliorare gli esiti clinici e ridurre il rischio di complicazioni. Tuttavia, individuare questa condizione in anticipo è spesso sfidante, poiché i sintomi possono essere sottili o assenti.

Il dispositivo indossabile che prevede l’aritmia

Per affrontare questa sfida, i ricercatori dell’Università del Lussemburgo hanno sviluppato un modello di intelligenza artificiale chiamato WARN (Warning of Atrial fibRillatioN). Questo modello utilizza dati elettrocardiografici raccolti da dispositivi indossabili per prevedere l’insorgenza della fibrillazione atriale fino a 30 minuti prima che avvenga. Lo studio è stato pubblicato su Patterns.

Come funziona WARN

WARN è un modello di apprendimento profondo che analizza brevi segmenti di frequenza cardiaca e restituisce la probabilità di transizione alla fibrillazione atriale. Quando questa probabilità supera una soglia specifica, il sistema attiva un avvertimento, consentendo ai pazienti di prendere misure preventive.

Durante i test, il modello WARN ha dimostrato un’accuratezza dell’80% nel prevedere l’insorgenza della fibrillazione atriale con un preavviso medio di 30 minuti. Questi risultati sono stati ottenuti utilizzando dati provenienti da pazienti reali, confermando l’efficacia del sistema in condizioni reali.

Mentre questa tecnologia è attualmente utilizzata su dati elettrocardiografici medici, il suo potenziale futuro è entusiasmante. Gli smartwatch e altri dispositivi indossabili potrebbero un giorno integrare questo modello, consentendo una sorveglianza continua del sistema cardiovascolare e avvertendo i pazienti di imminenti episodi di fibrillazione atriale.

Una diagnosi precoce della fibrillazione atriale offre ai pazienti l’opportunità di adottare misure preventive tempestive, come l’assunzione di farmaci antiaritmici, riducendo il rischio di complicazioni e migliorando gli esiti clinici complessivi.