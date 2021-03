Vaccino anti Covid, come prenotare: le regole di prenotazione del vaccino Regione per Regione (foto d’archivio Ansa)

La domanda è semplice: ma come ci si prenota per il vaccino anti Covid? Una prima risposta è ovvia: dipende dalla Regione dove si risiede. Quindi andiamo a vedere regione per regione come è possibile prenotarsi.

Vaccino anti Covid Abruzzo, come prenotare: le regole di prenotazione

La Regione Abruzzo sta continuando a raccogliere le manifestazioni di interesse, così vengono definite, per il vaccino. Questo il portale.

La Regione ha poi messo a disposizione due numeri di telefono a cui è possibile rivolgersi: 0859218691 o 0859218692 ed ha aderito alla piattaforma di prenotazione di Poste italiane.

Vaccino anti Covid Basilicata, come prenotare: le regole di prenotazione

Qui il piano vaccinale è stato programmato sulla base dell’età anagrafica dei residenti. Le persone verranno contattate direttamente dall’Asl.

Vaccino anti Covid Bolzano, come prenotare: le regole di prenotazione

Nella Provincia autonoma di Bolzano è possibile prenotare il proprio vaccino tramite una piattaforma.

Numeri per informazioni: 0471457457 da lunedì a venerdì dalle 8 alle 16 oppure allo 0471100999 da lunedì a venerdì dalle 8 alle 16.

Vaccino anti Covid Calabria, come prenotare: le regole di prenotazione

Anche la Calabria ha adottato la piattaforma di Poste Italiane per la prenotazione. Gli aventi diritto comunque verranno contattati dal proprio medico per fissare un appuntamento.

Vaccino anti Covid Campania, come prenotare: le regole di prenotazione

In Campania per prenotarsi è stata varata una piattaforma. Per prenotarsi basta seguire le istruzioni sul sito.

Vaccino anti Covid Emilia Romagna, come prenotare: le regole di prenotazione

La Regione ha varato un vero e proprio cronoprogramma.

“Dal 15 marzo – si legge – le persone tra i 75 e i 79 anni (i nati negli anni 1942, 1943, 1944, 1945 e 1946) possono prenotare il proprio vaccino recandosi presso gli Sportelli dei Centri Unici di Prenotazione Cup, le Farmacie, o telefonando ai numeri previsti dalla Usl di appartenenza, oppure on-line con il Fascicolo Sanitario Elettronico (Fse), l’App ER Salute e il CupWeb. Per prenotarsi non serve la prescrizione medica, bastano i soli dati anagrafici o il codice fiscale. Alla prenotazione saranno comunicati: data, luogo di vaccinazione e tutte le informazioni necessarie.

A partire dalla settimana del 15 marzo le Aziende Usl contatteranno direttamente le persone che rientrano nella categoria degli “estremamente vulnerabili”, così definita a livello nazionale in relazione a determinate problematiche di salute, per informarle sulle modalità con le quali potranno accedere alla vaccinazione”.

Vaccino anti Covid Friuli Venezia Giulia, come prenotare: le regole di prenotazione

“Dal 10 febbraio – si legge sul sito della Regione – è possibile per tutti i cittadini che abbiano compiuto 80 anni prenotare la vaccinazione contro il COVID-19, la cui somministrazione inizierà il 15 febbraio. La vaccinazione si può prenotare tramite il CUP delle Aziende Sanitarie e delle farmacie, oppure tramite il Call center al numero unico 0434 223522. Le vaccinazioni verranno effettuate nelle sedi ospedaliere o distrettuali che verranno indicate all’atto della prenotazione. Per i cittadini rientranti in questa categoria di età che presentano una condizione di fragilità nota, le Aziende Sanitarie provvederanno direttamente alla chiamata e alla vaccinazione a domicilio”.

Vaccino anti Covid Lazio, come prenotare: le regole di prenotazione

Le prenotazioni dei vaccini sono aperte dal 4 marzo anche alle persone estremamente vulnerabili e dal 10 marzo anche agli over 70.

Over 70 che stanno riuscendo a ottenere un appuntamento per fine aprile e per tutto il mese di maggio.