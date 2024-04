AI, IA, Intelligenza artificiale: da Microsoft e OpenAI nasce Stargate, non un remake del film di 30 anni fa, ma un data center che potrebbe costare fino a 100 miliardi di dollari e includere un supercomputer di intelligenza artificiale chiamato, appunto, “Stargate”.

Il lancio è previsto per il 2028, secondo quanto riportato da Reuters. La rapida adozione della tecnologia dell’intelligenza artificiale generativa ha portato a una domanda alle stelle di data center IA in grado di gestire attività più avanzate rispetto ai data center tradizionali. Microsoft probabilmente finanzierà il progetto, che dovrebbe essere 100 volte più costoso di alcuni dei più grandi data center esistenti.

Il supercomputer avrà sede negli Stati Uniti e sarà il più grande di una serie che le aziende stanno cercando di costruire nei prossimi sei anni. Altman e Microsoft hanno distribuito i supercomputer in cinque fasi, con Stargate come quinta fase.

Microsoft sta lavorando a un supercomputer più piccolo di quarta fase per OpenAI, da lanciare intorno al 2026. Microsoft e OpenAI sono nel mezzo della terza fase del piano in cinque fasi, con una parte significativa del costo per le due fasi successive che prevede l’acquisizione dei chip AI necessari.

I chip AI sono spesso venduti a prezzi elevati. La società di chip Nvidia (NVDA.O), apre una nuova scheda Il CEO Jensen Huang ha dichiarato alla CNBC all’inizio di marzo che l’ultimo chip di intelligenza artificiale “Blackwell” B200 avrà un prezzo compreso tra $ 30.000 e $ 40.000.

Microsoft aveva anche annunciato una coppia di chip informatici progettati su misura nel novembre dello scorso anno. Il rapporto afferma che il nuovo progetto sarà progettato per funzionare con chip di diversi fornitori.

“Stiamo costantemente pianificando la prossima generazione di innovazioni infrastrutturali necessarie per continuare a spingere la frontiera delle capacità di intelligenza artificiale”, ha detto un portavoce di Microsoft in una dichiarazione inviata via email a Reuters. Le spese per il piano potrebbero superare i 115 miliardi di dollari, più del triplo della spesa sostenuta da Microsoft lo scorso anno in spese in conto capitale per server, edifici e altre apparecchiature, afferma il rapporto.