Arabia, non il deserto di oggi, ma boschi, praterie e laghi con acqua in abbondanza: così si presentava la grande penisola di fronte all’Africa e i primi uomini a emigrare verso il mondo la preferivano. C’era da bere e da mangiare, per l’abbondanza di animali che i nostri progenitori cacciavano lungo il percorso. C’era da bere e da mangiare, per l’abbondanza di animali che i nostri progenitori cacciavano lungo il percorso.

La scoperta di impronte nel deserto dell’Arabia Saudita ha fatto luce sulle rotte che gli antenati hanno intrapreso per uscire dall’Africa. Era abbastanza logico che una delle rotte fuori dall’Africa seguite dai primi uomini passassero per la penisola araba. Forse nelle ere glaciali il mare si ritirava e quello che oggi è il letto del Mar Rosso era percorrribile a piedi, senza bisogno di intervento divino.



Le impronte scoperte ora da un gruppo di ricercatori tedeschi risalgono a 120.000 anni fa. Esse offrono le prime prove della presenza umana in Arabia. Se ne deduce che l’uomo si fermò per bere e cercare cibo in un lago poco profondo, frequentato anche da cammelli, bufali ed elefanti più grandi di qualsiasi specie vista oggi. Gli esseri umani potrebbero aver cacciato i grandi mammiferi per nutrirsi ma decisero di non stabilircisi, la voglia di scoprire li spingeva oltre.

Ebbero ragione, li aspettavano le allora ricche terre dell’odierno Iraq, dove poi si sviluppò la prima grande civiltà, mentre uno dei tanti cambiamenti climatici trasformarono gran parte dell’Arabia nel deserto che conosciamo.

Questa ricostruzione è opera di un team di ricercatori tedeschi, il cui rapporto è stato pubblicato su Science in un lungo articolo di Ann Gibbons. Vi è descritta la scoperta di antiche impronte umane e animali nel deserto del Nefud che gettano nuova luce sulle rotte seguite dai nostri antichi antenati mentre si diffondevano dall’Africa.

Le impronte, scrive Gibbons, furono lasciate dai piedi fangosi degli antichi umani mentre attraversavano la riva di un lago in Arabia Saudita circa 120.000 anni fa. Un giorno, alcuni esseri umani vagavano lungo la riva di un antico lago in quello che oggi è il deserto del Nefud in Arabia Saudita. Potrebbero essersi fermati per bere un sorso d’acqua fresca o per seguire le tracce di branchi di elefanti, asini selvatici e cammelli che calpestavano le distese fangose.

Nel giro di poche ore dal passaggio, le impronte degli esseri umani e degli animali si seccarono e alla fine si fossilizzarono. Ora, queste antiche orme offrono rare prove di quando e dove i primi esseri umani abitavano un tempo la penisola arabica. “Queste sono le prime autentiche impronte umane dell’Arabia”, afferma l’archeologo e leader del team Michael Petraglia dell’Istituto Max Planck per la scienza della storia umana.

La penisola arabica, ricorda Ann Gibbons, è stata a lungo considerata la via più ovvia che i primi membri della nostra specie seguirono quando lasciarono l’Africa e migrarono verso il Medio Oriente e l’Eurasia. Gli strumenti di pietra hanno suggerito che gli antichi esseri umani esplorarono la penisola arabica in vari periodi della preistoria, quando il clima era più umido e i suoi aspri deserti venivano trasformati in verdi praterie punteggiate da laghi d’acqua dolce.

Eppure finora, i ricercatori hanno trovato solo un singolo osso di un dito umano risalente a 88.000 anni fa per dimostrare che gli esseri umani moderni, piuttosto che qualche altro costruttore di utensili per ominidi, vivevano lì.

Dopo un decennio di esplorazione della penisola arabica utilizzando immagini satellitari e verifiche del terreno, Petraglia e i suoi colleghi internazionali hanno identificato decine di migliaia di antichi fondali lacustri d’acqua dolce, tra cui uno nel Nefud soprannominato “Alathar”, che significa “la traccia” in arabo.

Qui, hanno individuato centinaia di impronte sulla superficie del fondale di un lago pesantemente calpestato, che era stato recentemente esposto durante l’erosione dei sedimenti sovrastanti. Quasi 400 tracce sono state lasciate da animali, tra cui un asino selvatico, un bufalo gigante, elefanti e cammelli.

Solo sette sono state identificate con sicurezza come impronte umane. Ma confrontando le dimensioni e la forma di queste tracce con quelle lasciate dagli esseri umani moderni e dai Neanderthal, i ricercatori concludono che le tracce sono state probabilmente lasciate da persone con piedi più lunghi, statura più alta e massa più piccola: Homo sapiens, piuttosto che Neanderthal.