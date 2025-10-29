Le zanzare sono l’animale che ogni anno causa più morti al mondo. Non uccidono con artigli o zanne, ma attraverso le malattie di cui si fanno vettori, come malaria, dengue e Zika. Da anni gli scienziati cercano strategie innovative per fermarle, e ora un gruppo di ricercatori cinesi dell’Università di Zhejiang sembra aver trovato una soluzione sorprendente: un fungo geneticamente modificato in grado di attirare e uccidere fino al 100% delle zanzare esposte al suo profumo.

Il segreto è un composto aromatico chiamato longifolene, un effluvio floreale irresistibile per questi insetti. I ricercatori hanno deciso di trasformare questa attrazione naturale in un’arma biologica, capace di eliminare le zanzare in modo sicuro e sostenibile.

Il profumo che inganna le zanzare

La scoperta parte dall’osservazione di alcuni funghi entomopatogeni, ossia microrganismi che infettano e uccidono gli insetti. Dopo la morte dell’ospite, questi funghi iniziano a produrre longifolene, un aroma che attira altri insetti, perpetuando l’infezione. Tale sostanza, contenuta anche nella resina dei pini, simula l’odore di un fiore ricco di nettare, cibo fondamentale per le zanzare.

Sfruttando questo meccanismo naturale, gli studiosi hanno modificato il fungo Metarhizium pingshaense per farlo produrre in grandi quantità. In laboratorio, le spore “profumate” hanno dimostrato un’efficacia straordinaria: uccidono tra il 90 e il 100% delle zanzare, resistono per mesi e continuano ad attirarle anche in presenza di esseri umani.

Una trappola sicura e quasi infallibile

Il fungo transgenico si candida a diventare una delle armi più promettenti contro le zanzare. È economico, ecologico e innocuo per l’uomo. Inoltre, gli insetti difficilmente potranno sviluppare resistenza. Come spiega Raymond Leger, entomologo dell’Università del Maryland, “se le zanzare smettessero di rispondere al longifolene, non riconoscerebbero più nemmeno i fiori di cui hanno bisogno per nutrirsi”.