Andiamo alla scoperta di 5 ricette con le melanzane facili e sfiziose che potete preparare in pochi minuti per realizzare antipasti, primi piatti, contorni e secondi saporiti.

Tra gli ortaggi di stagione più versatili da usare in cucina ci sono le melanzane, che ben si prestano per diventare tante pietanze stuzzicanti e golose. Se volete delle idee per impiegarle al meglio per i vostri menu vi diamo delle idee da copiare.

Tra grandi classici della cucina italiana e piatti etnici molto popolari, ecco come cucinare le melanzane e restare molto soddisfatti del risultato.

Le migliori 5 ricette con le melanzane per un menu ricco e appetitoso

Con questi ortaggi potete realizzare un intero menu perché si possono usare in mille modi diversi, cotte in padella o al forno, frullate o ripiene, le melanzane sono un vero e proprio alleato in cucina.

Vediamo di seguito le ricette più facili e sfiziose che potete preparare in pochi minuti.

Melanzane grigliate

Tagliate a fette le melanzane viola e spennellatele con poco olio extra vergine di oliva. Arroventate una piastra sul fuoco e adagiatele facendole cuocere per circa cinque o sei minuti per lato.

Sistemate le fette mano a mano che le grigliate su un piatto e condite con erbe aromatiche tritate, un pizzico di sale e aglio. Potete servire le melanzane grigliate come antipasto abbinandolo a cubetti di formaggio e pomodorini.

Pesto di melanzane

Prendete la polpa cotta al forno di una melanzana grande, uno spicchio di aglio, 80 grammi di mandorle pelate e 50 gr di Parmigiano grattugiato. Unite qualche foglia di basilico fresco, olio extra vergine di oliva, sale e pepe.

Ponete tutto in un mixer e frullate il tutto così da otterrete in pochi minuti un delizioso pesto che potete usare come condimento per i vostri crostini.

Gnocchi di melanzane

Dite addio ai soliti con le patate e preparate gli gnocchi alle melanzane. Arrostite 700 grammi di melanzane in forno dopo averle tagliate a fette, schiacciate la polpa e unitela a 300 gr di farina, 50 gr di formaggio grattugiato e un uovo.

Impastate per ottenere un panetto, tagliatelo e ricavate dei filoncini, tagliate gli gnocchi e lessateli in acqua bollente salata. Potete condire con un semplice sugo a base di pomodorini o come vi suggerisce la fantasia.

Parmigiana di melanzane

La parmigiana di melanzane è un grande classico della cucina italiana anche se non si può dire che sia proprio facile e veloce. Scoprite la ricetta della parmigiana di Sophia Loren per provare una bontà deliziosa.

Melanzane a funghetto

Spadellare dei cubetti di melanzane aggiungendo prezzemolo e aglio, gli stessi ingredienti che si usano per fare i funghi trifolati, vi consente di preparare delle meravigliose melanzane a funghetto. Questa pietanza è ottima sia calda che fredda, un contorno da abbinare a qualsiasi tipo di secondo piatto.