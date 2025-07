Altro che vacanze all’estero. Per gli amanti del mare, della natura e del silenzio, le isole della Liguria rappresentano la meta perfetta.

Acque cristalline, natura selvaggia, silenzio assoluto ma anche tanti luoghi da visitare rendono le isole della Liguria la meta perfetta per chi, in vacanza, non ama soggiornare su un lettino in spiaggia ma adora visitare e andare alla scoperta di posti sempre nuovi. Con l’aumento dei prezzi, sempre più italiani scelgono di trascorrere le vacanze all’estero con le isole greche tra le mete preferite.

Tuttavia, in Italia, esistono dei posti davvero paradisiaci che vale la pena visitare almeno una volta nella vita. Le varie isole della Liguria rientrano prepotentemente in questa categoria perché capaci di offrire tutto ciò che, normalmente, si cerca in una vacanza.

Perché scegliere le isole della Liguria per le vacanze

Chi non ha ancora prenotato le proprie vacanze e non sa se scegliere una meta all’estero o una in Italia, può optare per una delle meravigliose isole della Liguria. Piccole, a dimensione d’uomo, con scogliere che sembrano dei veri capolavori della natura, panorami mozzafiato, sentieri immersi nel verde per delle lunghe e rilassanti passeggiate e calette tutte da scoprire rendono le isole liguri una meta perfetta per chi ama scoprire ed esplorare.

Con un mare turchese, scogliere a picco e spiagge nascoste, l‘Isola di Palmaria che è anche la più grande delle isole liguri è il luogo ideale per chi vuole perdersi nella magia del mare. Palmaria offre diverse attività come il giro dell’isola a piedi, la visita alla Grotta Azzurra, visitare il Forte Cavour, fare attività sportiva e godersi le giornate in spiaggia.

Un altro gioiellino della Riviera Liguria è l’Isola di Bergeggi che si trova di fronte all’omonimo borgo. L’Isola non si può visitare in loco ma si può ammirare a bordo delle imbarcazioni. Pur non essendo accessibile per la balneazione diretta, nei dintorni dell’Isola di Bergeggi ci sono diverse spiagge in cui godersi una giornata al mare.

L‘Isola del Tino, invece, è famosa per essere la più misteriosa della Liguria ed è chiusa al pubblico per gran parte dell’anno. A settembre, però, in occasione di San Venerio – patrono del Golfo della Spezia – è possibile partecipare a visite guidate, escursioni e riti religiosi.

Insieme a Palmaria e l’Isola del Tino, l‘Isola del Tinetto è considerata Patrimonio dall’UNESCO ed è formata da un grande scoglio che emerge dal mare. Esattamente come l’Isola del Tino, anche l’Isola del Tinetto non è accessibile per salvaguardare la sua integrità.

L’ultima isola ligure che vale la pena visitare è Gallinara che, esattamente come Tino, Tinetto e Bergeggi, non è accessibile ma permette ai visitatori di vivere la magia del suo mare attraverso esplorazioni in kayak o in barca.