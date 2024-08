Alberi nei quartieri abbassano rischio di infarto e cancro

Un recente studio ha dimostrato che piantare alberi in quartieri urbani non solo abbellisce l’ambiente, ma riduce significativamente il rischio di gravi malattie come l’infarto e il cancro. Questa scoperta, frutto di una ricerca innovativa, evidenzia l’importanza di integrare spazi verdi nelle aree residenziali per migliorare la salute pubblica.

L’infiammazione cronica è una delle principali cause di molte malattie, tra cui quelle cardiovascolari e alcuni tipi di cancro. Essa rappresenta una risposta prolungata e persistente del sistema immunitario, che, se non adeguatamente controllata, può portare a danni irreversibili ai tessuti e agli organi. Questo stato infiammatorio cronico è spesso alimentato da fattori ambientali, come l’inquinamento atmosferico, lo stress e una dieta povera. Tuttavia, lo studio condotto nell’ambito del Green Heart Louisville Project ha rivelato che vivere in aree ricche di vegetazione può mitigare l’infiammazione, riducendo così il rischio di sviluppare malattie gravi.

Lo studio

Il progetto, lanciato nel 2018 dal Christina Lee Brown Envirome Institute dell’Università di Louisville, ha avuto l’obiettivo di studiare l’impatto della piantumazione di alberi sulla salute dei residenti in quartieri a basso reddito di Louisville, Kentucky. Gli scienziati hanno piantato oltre 8.000 alberi, raddoppiando la quantità di verde presente in queste aree. Prima e dopo l’intervento, i ricercatori hanno raccolto campioni biologici dai residenti, come sangue, urine e capelli, per misurare i livelli di infiammazione attraverso un biomarcatore noto come proteina C-reattiva ad alta sensibilità (hsCRP).

I risultati dello studio sono stati sorprendenti. Dopo la piantumazione degli alberi, i livelli di hsCRP nei residenti delle aree trattate sono diminuiti dal 13 al 20%, un dato che si traduce in una riduzione del rischio di infarti, cancro e altre malattie del 10-15%. Al contrario, nei quartieri in cui non erano stati piantati alberi, non si è riscontrata una simile diminuzione dell’infiammazione. Questo studio dimostra, per la prima volta, che un intervento mirato di piantumazione di alberi può avere un impatto diretto e positivo sulla salute dei residenti.

Il professor Aruni Bhatnagar, direttore dell’Envirome Institute, ha sottolineato l’importanza di questi risultati, affermando che “gli alberi non solo abbelliscono i nostri quartieri, ma migliorano anche la nostra salute. Questo studio è una conferma dell’importanza di creare spazi verdi nelle aree urbane per proteggere e migliorare la salute delle persone”.

Il potere curativo degli alberi

Il potere curativo degli alberi non è una novità. Studi precedenti hanno dimostrato che vivere vicino a spazi verdi può ridurre lo stress, migliorare la salute mentale e diminuire la necessità di farmaci. Tuttavia, lo studio condotto a Louisville rappresenta una pietra miliare, poiché dimostra che la piantumazione mirata di alberi in quartieri urbani può avere effetti tangibili sulla salute fisica, riducendo i livelli di infiammazione e, di conseguenza, il rischio di malattie gravi.

Il problema dell’infiammazione cronica

La proteina C-reattiva ad alta sensibilità (hsCRP) è un biomarcatore utilizzato per misurare l’infiammazione nel corpo. Livelli elevati di hsCRP sono associati a un aumento del rischio di malattie cardiovascolari, cancro e altre condizioni croniche. La scoperta che la piantumazione di alberi possa ridurre i livelli di questo biomarcatore è estremamente significativa, poiché suggerisce che interventi ambientali semplici come l’aumento della vegetazione urbana possono avere un impatto profondo sulla salute pubblica.

L’infiammazione cronica è un problema crescente nelle società moderne, alimentato da una combinazione di fattori ambientali, stile di vita e alimentazione. Ridurre l’infiammazione attraverso modifiche ambientali come la piantumazione di alberi potrebbe rappresentare una strategia efficace e sostenibile per combattere questo problema. Gli alberi, con la loro capacità di migliorare la qualità dell’aria, ridurre lo stress e promuovere un senso di benessere, offrono una soluzione naturale e accessibile per migliorare la salute pubblica.

Il Green Heart Louisville Project è solo uno dei molti studi che sottolineano l’importanza del verde urbano. In tutto il mondo, gli scienziati stanno scoprendo nuovi modi in cui la natura può contribuire a migliorare la salute umana. Ad esempio, un recente studio condotto in Finlandia ha rilevato che le persone che vivono vicino a spazi verdi hanno meno bisogno di farmaci per la salute mentale, il cuore e il metabolismo. Un altro studio del King’s College di Londra ha dimostrato che basta un piccolo spazio verde per migliorare significativamente la salute mentale delle persone.