Se ti sei sempre chiesto se allenarsi fino all’esaurimento muscolare sia davvero necessario, o se per vedere risultati tu debba comprare attrezzature costose e seguire programmi diversi a seconda della tua esperienza, la risposta è finalmente arrivata — e probabilmente ti sorprenderà.

L’American College of Sports Medicine (ACSM) ha pubblicato le sue nuove linee guida 2026 sul resistance training, il primo aggiornamento ufficiale dopo ben 17 anni. Non si tratta di un semplice ritocco: è una revisione radicale basata su 137 revisioni sistematiche con oltre 30.000 partecipanti, condotta con metodologie scientifiche rigorose e non più su semplici opinioni di esperti.

Cosa dice davvero la scienza sull’allenamento con i pesi

Il fulcro delle nuove linee guida ruota attorno al concetto di “Progressive Resistance Training”, cioè l’aumento progressivo del carico nel tempo. Ma ciò che rende questo aggiornamento rivoluzionario non è solo cosa fare, bensì cosa smettere di fare — o meglio, smettere di credere necessario.

Le raccomandazioni si articolano in base all’obiettivo specifico.

Chi vuole aumentare la forza muscolare dovrebbe sollevare carichi pesanti, intorno all’80% o più del proprio massimale, per 2-3 serie a esercizio, almeno due volte a settimana, eseguendo sempre il range completo di movimento.

Chi punta invece all’ipertrofia — cioè all’aumento del volume muscolare — deve concentrarsi sul volume settimanale totale, con almeno 10 serie per gruppo muscolare a settimana, prestando particolare attenzione alla fase eccentrica del movimento, ovvero la fase di discesa del peso.

Per chi cerca potenza muscolare, il consiglio è usare carichi leggeri o medi (tra il 30% e il 70% del massimale) eseguiti con la massima velocità possibile.

I 3 miti sfatati dalle nuove linee guida

Il mito del cedimento muscolare

Per anni si è creduto che allenarsi fino a quando i muscoli “bruciano” e non riescono a completare un’altra ripetizione fosse indispensabile per crescere o diventare più forti. Le nuove linee guida smentiscono questa convinzione in modo netto: spingere ogni serie fino al cedimento non è necessario per ottenere risultati significativi in termini di forza o ipertrofia. Anzi, farlo sistematicamente può aumentare il rischio di infortuni e affaticamento cronico, soprattutto nelle persone over 40 o sotto forte stress.

Il mito dell’attrezzatura diversificata

Un altro dogma dell’industria del fitness sosteneva che per progredire fosse necessario variare continuamente macchinari, attrezzi e tipologie di esercizio, passando da pesi liberi a cavi, da macchine isotoniche a kettlebell. Le nuove evidenze scientifiche mostrano che, per la maggior parte degli adulti sani, il tipo di attrezzo utilizzato non ha un impatto significativo sui risultati. Ciò che conta è la consistenza e il carico progressivo, non la complessità dell’allenamento.

Il mito del principiante vs. l’esperto

Le vecchie linee guida del 2009 suggerivano programmi radicalmente diversi per chi inizia rispetto a chi ha anni di allenamento alle spalle. L’aggiornamento del 2026 ribalta questa visione: gli esercizi fondamentali — squat, stacco, rematore, panca — sono efficaci per tutti, indipendentemente dall’esperienza. Le basi non sono solo per i principianti: sono per chiunque voglia risultati duraturi.

Perché la coerenza batte la complessità

Secondo Mark Kovacs, fisiologo delle prestazioni e ricercatore in longevità e scienza dello sport, queste nuove linee guida arrivano in un momento cruciale. L’allenamento con resistenza non riguarda più solo la costruzione muscolare: è riconosciuto come uno strumento fondamentale per la longevità, la salute metabolica, la prevenzione degli infortuni e la qualità della vita nel tempo.

Jason Sawyer, professore associato di scienze motorie alla Bryant University, sottolinea come la vera novità stia nella distinzione precisa tra obiettivi diversi. Un programma per la forza pura ha un aspetto completamente diverso da uno orientato all’ipertrofia, e ora finalmente la scienza lo codifica in modo chiaro.

Il messaggio che emerge con più forza è uno solo: la consistenza vale più di qualsiasi tecnica sofisticata. Non occorre passare ore in palestra né seguire routine elaborate. Anche sessioni brevi, eseguite regolarmente più volte a settimana, producono benefici misurabili.

L’importanza spesso trascurata dell’allenamento alla potenza, specialmente dopo i 40

C’è un aspetto delle nuove linee guida che merita un’attenzione speciale: la potenza muscolare, intesa come la capacità di generare forza rapidamente. Questo è uno dei parametri fisici che degrada più velocemente con l’età — spesso già a partire dalla quarta o quinta decade di vita — e ha conseguenze concrete sulla vita quotidiana: è ciò che permette di riprendersi da uno scivolone, salire le scale senza affanno, reagire prontamente a una caduta.

Eppure, l’allenamento alla potenza rimane uno degli aspetti più trascurati nelle routine degli adulti che invecchiano. La ragione principale, secondo gli esperti, è percettiva: molte persone lo associano a sollevamento olimpico o ad atleti d’élite. In realtà, basta accelerare un’alzata da seduto, eseguire step-up veloci, o fare semplici esercizi a corpo libero con velocità controllata per ottenere benefici concreti. La chiave non è l’intensità massima, ma l’intenzione di muoversi rapidamente.

Come integrare la forza nella vita quotidiana senza stravolgerla

Uno degli aspetti più incoraggianti delle nuove linee guida è la loro accessibilità. Non serve iscriversi a una palestra attrezzata né ritagliarsi ore nel calendario. Squat a corpo libero mattutini, l’uso costante delle scale, sessioni di 20-30 minuti con elastici o manubri a casa, o persino brevi serie distribuite durante la giornata — quello che alcuni esperti chiamano “microdosing” della forza — possono fare una differenza reale sulla salute muscolare nel lungo periodo.

L’overload progressivo, il principio cardine su cui si fondano le nuove linee guida, non significa necessariamente aumentare i pesi ogni settimana. Può voler dire fare una ripetizione in più, ridurre i tempi di recupero, migliorare la qualità del movimento o eseguire l’esercizio con più velocità e controllo.