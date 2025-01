Introdotto nel 2018 allo scopo di rendere l’esperienza d’acquisto più funzionale per quanto riguarda i capi d’abbigliamento, le scarpe e gli accessori, Amazon ha deciso di fare un passo indietro e di chiudere il proprio servizio Prime “Prova prima, paga poi”. Tra le principali motivazioni c’è l’introduzione di nuove funzionalità legate all’intelligenza artificiale.

“Prova prima, paga poi”, la decisione di Amazon

Il servizio che Amazon aveva introdotto nel 2018, precedentemente noto come Wardrobe, consentiva ai propri clienti di poter ordinare e provare diversi articoli, nello specifico abbigliamento e accessori, senza alcuna spesa. Il cliente poteva tenerli fino a sette giorni e poi pagare solo i capi scelti, restituendo quelli indesiderati in modo del tutto gratuito.

Con un avviso pubblicato sul sito web di Amazon, si annuncia che il servizio verrà interrotto: “Prime Prova prima, paga poi terminerà il 31/01/2025. Acquista su Amazon Fashion per scoprire la nostra selezione completa di articoli di moda”.

Le motivazioni

Perché Amazon ha deciso di chiudere definitivamente questo servizio? Tra le motivazioni c’è un riscontro che evidentemente non ha registrato i risultati sperati dall’azienda da quando è stato introdotto. Maxine Tagay, un portavoce di Amazon, ha rilasciato una dichiarazione a The Verge attraverso la quale ha confermato la chiusura del servizio.

Tagay ha inoltre analizzato i motivi dietro questa scelta: “Considerato che il servizio “Prova prima, paga poi” si estende solo a un numero limitato di articoli e che sempre più clienti stanno utilizzando le nostre nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale, come la prova virtuale, i consigli di taglia personalizzati per assicurarsi di trovare la misura giusta, stiamo eliminando gradualmente questo servizio”. Tagay fa riferimento a funzionalità come Virtual Try-On. Questa funzione permette di utilizzare la realtà aumentata facendoci provare le scarpe tramite la fotocamera dello smartphone. L’intelligenza artificiale, inoltre, addestrata attraverso lo studio delle recensioni degli utenti, aiuta i clienti fornendo un’accurata raccomandazione delle taglie.