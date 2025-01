Un bacio proibito sarà al centro delle prossime puntate de “La Promessa”: ecco cosa accadrà nella soap spagnola

Le anticipazioni delle puntate spagnole de La Promessa, in onda prossimamente su Rete 4, promettono emozioni e colpi di scena. Tra nuovi arrivi e passioni segrete, la trama si infittisce, portando a galla tensioni e relazioni inaspettate nella storica tenuta.

Nelle puntate precedenti, Lope è rimasto sconvolto dalla confessione di Vera riguardo una borsa piena di denaro, portando il cuoco a confidarsi con Salvador. Quest’ultimo ha suggerito di abbandonare ogni pretesa, considerando che tutto è ormai sotto il controllo della marchesa. Nel frattempo, Cruz ha continuato a manipolare Pelayo per allontanare Catalina dalla tenuta, nonostante l’annullamento del matrimonio della giovane.

Con la partenza di Manuel per la Prima Guerra Mondiale al fianco di Curro, Cruz sprofonda in una cupa depressione. La marchesa, incapace di accettare l’allontanamento del figlio, attribuisce la colpa al nipote e pretende che nessuno osi più menzionarlo. In questo contesto drammatico, Maria Antonia, amica d’infanzia di Cruz, giunge alla tenuta dopo aver perso prematuramente il marito.

Inizialmente, Maria Antonia si propone di confortare la marchesa, ma presto le dinamiche cambiano. Il suo rapporto con Alonso, marito di Cruz, si trasforma in qualcosa di più profondo. L’attrazione cresce lentamente, alimentata dalla crisi coniugale tra Alonso e la moglie, aggravata dai tentativi di Cruz di internare la figlia Catalina in un manicomio.

Il bacio proibito

Le tensioni tra Alonso e Cruz raggiungono il culmine quando il marchese scopre i complotti della moglie con Lorenzo per far rinchiudere Catalina. Sempre più distante da Cruz, Alonso trova conforto nella vicinanza di Maria Antonia. La loro amicizia si intensifica e culmina in un bacio appassionato, interrotto bruscamente dall’arrivo della marchesa, spaventata da un incubo.

Questo momento di debolezza segna un punto di svolta: Alonso diventa sempre più turbato dalla presenza di Maria Antonia, una situazione che non sfugge a Lorenzo.

Lorenzo nota il comportamento insolito di Alonso e inizia a investigare. Il capitano scopre che il marchese ha evitato di posare accanto a Maria Antonia in una fotografia destinata a Manuel e si insospettisce ulteriormente ascoltando una conversazione privata tra i due.

Quando Lorenzo riferisce tutto a Cruz, la marchesa finge indifferenza, ma è chiaro che l’equilibrio della famiglia è in pericolo. La tensione nella tenuta cresce, lasciando intuire che le conseguenze di queste rivelazioni saranno esplosive.

Con La Promessa, amori proibiti, complotti familiari e segreti mai sopiti si intrecciano in un crescendo di dramma e suspense, mantenendo gli spettatori con il fiato sospeso.