Basta disordine nei cassetti: gli errori che tutti commettono, ma che sono da evitare a tutti i costi

Finalmente c’è un modo per non avere più il disordine nei cassetti: basterà seguire questi step e tutto avrà un senso!

Riuscire a mantenere una casa sempre in perfetto ordine sicuramente non è un’impresa semplice. Soprattutto se il tempo a disposizione è poco, si tenderà a fare solo lo stretto necessario, trascurando quello, che, a nostro avviso, non è di fondamentale importanza. Ma purtroppo, mai errore è più fatale, perché è proprio da questo che nascono dei veri disastri.

Dopo una lunga giornata passata fuori casa, sempre di corsa e divisi fra lavoro, bambini e impegni di vario genere, rientrare ed essere costretti a riordinare casa non è piacevole. Ed ecco che, quindi, si tendono a gettare oggetti e indumenti così come vanno, ritrovandosi nel giro di poco con i cassetti nel pieno del caos. Un gesto che accomuna un po’ tutto noi, ma che in realtà ci fa perdere solo il doppio del tempo nel riordino.

Cassetti in disordine addio: con questi step saranno puliti e perfetti

Esattamente come tutti gli altri oggetti che ci sono in casa, come ad esempio frigorifero, lavastoviglie e lavatrice, anche i cassetti necessitano di una pulizia periodica. Un’azione fondamentale non solo per eliminare lo sporco, ma soprattutto per ovviare ad un problema molto comune: il disordine.

Più si tenderà a trascurare la cura dei cassetti e più il caos e il disordine regneranno sovrani. Fortunatamente, a svelarci come avere tutto perfetto ci ha pensato un’esperto nelle faccende domestiche. Grazie ai suoi consigli, infatti, i cassetti saranno ordinatissimi in pochissimi step.

La prima cosa importante da fare per avere i cassetti sempre in ordine, è fissare un giorno prestabilito in cui ci si dedicherà al riordino. In questo modo si avrà sott’occhio quando arriverà il momento tanto temuto e non si prenderanno altri impegni. Altra cosa importante è dedicarsi ad un paio di cassetti alla volta, in modo particolare se la situazione è al quanto critica.

Man mano che si riordina procedere con il decluterring, gettando via tutto quello che non serve più. Altra cosa fondamentale, è stabilire il contenuto di ogni cassetto, in questo modo, infatti, ogni oggetto avrà la sua destinazione ben precisa. Infine, per cercare di stabilire l’ordine è importante non riempire troppo ogni cassetto. Più oggetti si andranno a mettere all’interno e più il disordine si ripresenterà nel giro di poco.