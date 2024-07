Basta sprechi in cucina! Come conservare correttamente verdura e frutta in frigo: ora non puoi più sbagliare

Da quando ho scoperto questo trucchetto riesco a conservare correttamente frutta e verdura in frigo: non getto più nulla ormai.

Nelle giornate più calde, quando la voglia di cucinare è pari a zero, un buon piatto di verdure o una fresca macedonia di frutta sono la cosa migliore da poter mangiare. Sani, freschi e leggeri, permettono di placare quel senso di fame con i giusti nutrienti e senza appesantirci troppo. Inoltre, grazie alle loro proprietà benefiche, sono un vero toccasana per la salute.

Ovviamente, la cosa più importante da fare, soprattutto in questo periodo così caldo, è riuscire a conservare frutta e verdura in modo corretto affinché possano durare per più giorni, mantenendo inalterati sapore e proprietà. Metterli in frigo è sicuramente la scelta migliore da poter fare, ma anche in questo caso è bene prestare attenzione a come li si conserva, perché basta anche solo un minimo errore per rovinare tutto.

I consigli (da sapere) per conservare correttamente frutta e verdura in frigo

Per mantenere un prodotto in ottimo stato, non basta semplicemente metterlo nel frigo. Al suo interno, infatti, la temperatura non è tutta uguale. Per questo, è importante sapere dove andranno collocati esattamente i vari alimenti. Soltanto in questo modo si riuscirà a mantenerli in perfetto stato, senza andare ad intaccare la loro qualità e il loro sapore.

Ma frutta e verdura, dove vanno esattamente all’interno del frigo e come conservarli per mantenere inalterate le loro proprietà? La risposta non è poi così ovvia come può sembrare.

Il frigorifero è studiato in modo tale che, al suo interno, siano presenti più temperature contemporaneamente. Così facendo, si potranno conservare tutti i vari tipi di alimenti senza rischiare di rovinarli. Ecco perché è importante capire con attenzione dove sistemarli.

Anche per quanto riguarda frutta e verdura, dovranno essere messi negli appositi scomparti, rappresentati dai cassetti, ed è sempre meglio inserirli all’interno di sacchetti per alimenti, ma solo questo non basta. Infatti, è bene anche sapere quali possono essere messi in frigo e quali invece possono restare a temperatura ambiente.

Le verdure che devono essere messe necessariamente in frigo sono varie, come tutte quelle a foglia verde, cavoli, zucchine, zucca, broccoli e carote. Pomodori, cipolle, cetrioli, melanzane, aglio e patate possono essere conservati in un luogo fresco, ma non freddo. Per quanto riguarda la frutta invece, la maggior parte necessità di una conservazione in frigo per evitare che maturi troppo in fretta.